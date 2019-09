“Los abusos empezaron cuando yo tenía 12 años”: El caso contra un psicólogo de Roca llegó a juicio

C25N

Por años, Laura recibió abusos sexuales de la mano de su primo hermano. En dos semanas, podrá tener la justicia que tanto merece: este 23 de septiembre Federico Jose Dall’Armellina Paniceres llegará a un juicio abreviado acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

“Toda mi vida fue una persona muy presente, que siempre estuvo en mi casa. Se manejaba con total libertad e impunidad a la vez, porque los abusos empezaron cuando yo tenía 12 años. Y todos fueron dentro de mi casa, o dentro de la casa de mi abuela”, relató Laura a ANRoca sobre su experiencia con el imputado. Su voz se alza en esta causa como forma de dar a conocer su historia personal, pero por sobre todo, como señala, para visibilizar que se puede lograr una respuesta por parte de la justicia al denunciar este tipo de hechos.

En diciembre del año pasado Laura, ahora de 25 años, presentó la denuncia contra su primo hermano por abusarla sexualmente durante cerca de una década, principalmente en su casa de Cervantes. Por eso, este lunes 23 a las 11 de la mañana se llevará a cabo la audiencia en Ciudad Judicial en donde se espera dejar asentada su culpabilidad.

“Todo este proceso mí me costó un montón recordar. Yo por ahí las que más me acordaba eran las que más chica era. Los primeros hechos fueron los más fuertes. Por ejemplo, el que me haya pedido que le toque el pene. Otro hecho es que el 8 de enero de 2017 yo me estaba bañando en mi casa, y esta persona entró al baño, cuando yo gritaba que no entre por favor. Y lo hizo de todas maneras”, relató Laura.

Y agregó que una causa de preocupación es que esta persona ejerce en la actualidad como psicólogo, y que ya tiene un antecedente por otro caso similar. “Cuando yo comienzo a hacer todo esto de la denuncia, ahí me entero que tiene un antecedente. Y actualmente atiende adolescentes, porque sigue atendiendo en su consultorio, pero en Córdoba”, remarcó.

Ahora, por los hechos, se acordó un juicio abreviado con una pena condicional. “El juicio abreviado implica que hay un reconocimiento de la culpa y de los hechos por parte del denunciado, y que no hay posibilidad de una instancia superior de apelación”, indicó sobre la próxima instancia Claudia Ramirez Ruiz, y sostuvo que lo que se busca es, por sobre todo, el reconocimiento del hecho.

La misma agregó que “Laura sufrió abusos desde los 12 años, siendo el último hecho en el año 2017. Si bien no todos estos hechos de abusos reiterados constituyen delito, por cuestiones estrictamente legales, de esa cantidad de hechos se tomaron varios como abuso simple y uno como gravemente ultrajante”.

Remarcar que el camino no fue fácil, y que fue necesario mucho trabajo desde la propia Laura y también de quienes la rodearon es parte del porqué la joven compartió la invitación a ser parte de la última instancia de este proceso en sus redes sociales. “La denuncia la hice porque no aguantaba más, sentía que no podía conmigo. La hice un 21 de diciembre y todo avanzó bastante rápido. Pero pasé por muchas cosas, por ejemplo, el pedido de la familia de él de que baje la denuncia y cosas por el estilo”. Todo el camino recorrido con la espera en que se dicte su pena en tan sólo una semanas. (ANR)

La entrada “Los abusos empezaron cuando yo tenía 12 años”: El caso contra un psicólogo de Roca llegó a juicio se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...