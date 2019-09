C25N

Cerrando la primera jornada del 2º Foro Interprovincial de Turismo, el Grupo de Rock de la FCP brindó un espectáculo inolvidable, poniendo en escena un variado repertorio, compuesto por temas clásicos y contemporáneos del rock nacional e internacional.

Así, desfilaron sobre el escenario del Multiespacio Cultural Cine Cotecal canciones como “Irresponsables” de Babasónicos, “Será” de Las Pelotas, “Alta suciedad” de Javier Calamaro, “Es sólo una cuestión de actitud” de Fito Páez, “Alas rotas” de Estelares, “I want to hold your hand” de The Beatles y “Mary Poppins y el deshollinador” de Fabiana Cantilo, entre otras.

La presentación se desarrolló en el marco del convenio entre la Municipalidad de Catriel y la Fundación Cultural Patagonia, que trae a nuestra ciudad galas de primer nivel artístico, para que el público catrielense disfrute de manera totalmente libre y gratuita.

La entrada Noche de rock and roll con la FCP se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...