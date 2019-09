Tenis de Mesa: Manu y Priscila Jara convocadas a los Juegos Olímpicos Dalar 2022

C25N

Las grandes promesas del Tenis de Mesa Argentino; Manuela Pereyra y Priscila Jara surgidas de la Escuela Municipal de Catriel, fueron seleccionadas y convocadas dentro de los 16 atletas de nuestro país que a la fecha son tenidos en cuenta para integrar el equipo olímpico que se prepara para los Juegos Olímpicos Dalar 2022 .

El encuentro tendrá epicentro en San Rafael Mendoza en el mes de noviembre y será supervisado por 5 entrenadores de la selección, lo cual es un orgullo muy grande y una noticia fabulosa que estas grandes deportistas locales estén preseleccionadas ya que hace tiempo que vienen demostrando un nivel fabuloso a lo largo y ancho de nuestro país y de Sudamérica expreso. Según expresó su Coach Cristián Pereyra .

Manu tiene un presente fabuloso en el Ránking nacional, sumando estas preseas a su carrera deportiva:

-5 veces campeona Nacional 2015, 2016 , 2017, 2018 y 2019 .

-1ra en el Ranking Nacional en Sub 13 y en Sub 15 , 12da en Sub 18 y 4ta en Mayores.

-Logró Podios en Sudamericanos y En Circuito Mundial, ocupa el lugar 14cen el Ránking Latinoamericano, y está dentro de los 250 mejores en el Ránking Mundial.

-Integra la Selección Argentina de menores desde los 8 años .

PRISCILA JARA también tiene un rico historial, ya que logró un Sub Campeonato Nacional , se encuentra 12da en Sub 13 y 19na en Sub 15 en el Ranking Nacional

Disputó diferentes Torneos del Ranking Nacional obteniendo muy buenos logros .

