El jefe de Vialidad Nacional «no quiere ver la realidad», dice una vecina de Puelén

El ingeniero Martín Izaguirre no alcanzó a sentarse en el sillón de la jefatura del Distrito 21 de Vialidad Nacional, cargo al que asumió hace horas, y ya quedó en medio de una polémica. Ayer una vecina de Puelén, Ana María Teresa Tsuchiya, reveló en una «carta pública» que el viernes, en una charla telefónica que tuvo con el entonces jefe de inspecciones de la jurisdicción, el funcionario le negó el deterioro de la ruta 151. «O no sabe o no quiere saber la realidad, acá la gente se accidenta y muere, y ahora va a ser el jefe», le dijo la mujer a LA ARENA.

La carta.

La mujer, que a diario usa dicha vía terrestre, hizo un encendido reclamo directamente a Izaguirre. «Siendo ciudadana de la localidad de Puelén, y que por razones de salud y trabajo, transito casi todos los días el tramo desde ésta localidad a 25 de Mayo, o a la localidad de Catriel, Río Negro. Pero más que nada le voy a hablar de cómo está hasta el límite provincial, es decir el puente dique», enunció.

«Ya que se considera esta zona intransitable, solicito a usted y a quienes corresponda que se haga en forma inmediata un mantenimiento, limpieza de banquinas, cartelería y bacheo. Es una inquietud a nivel personal, pero es de todas las personas que transitan dicha zona, por los accidentes ocurridos y roturas de vehículos en diferentes categorías», exigió.

«Muchos se preguntarán por qué hago esto público, lo hago porque el día viernes 27 de septiembre del corriente año, hice una comunicación telefónica con el señor Izaguirre planteando la situación, como respuesta me dijo que estoy equivocada, que el personal a su cargo mantiene casi todas las semanas este tramo de la ruta, realizando trabajos tapando pozos, y limpiando banquinas, manteniendo todo en perfectas condiciones», reveló.

«Me parece que el señor Izaguirre desconoce totalmente el estado de la ruta, y lo que sufrimos los que la transitamos diariamente, en todos los ámbitos y profesiones, camioneros, ambulancias, policías, turistas y familias que por alguna necesidad tienen que pasar por este tramo, siendo una ruta nacional», expresó.

No quieren saber.

Ayer este diario logró comunicarse con la damnificada. «Mirá, esta ruta hace tiempo que tiene problemas, pero en los últimos dos años directamente la abandonaron. Vialidad Nacional no hace el mantenimiento como corresponde, acá hay muchísimo tránsito, en especial de camiones, y prácticamente todos los accidentes que hay son por los pozos del asfalto. Los autos vuelcan y los yuyos de la banquina los tapan. Me pregunto si los jefes del Distrito 21 conocen lo que pasa, parece que no tienen ni idea», fustigó.

«Días atrás cuando hablé con Izaguirre lo primero que me preguntó es si le hago el reclamo porque milito en un partido político o en otra agrupación. Le dije que lo llamaba como ciudadana y usuaria para plantearle lo que pasa y reclamar soluciones porque hay muchos accidentes y hay gente que muere. Y encima ahora es el jefe», enfatizó.

«Este funcionario me aseguró que yo estoy muy equivocada, que él manda a sus operarios a hacer esos trabajos, y que la ruta estaba bien mantenida tanto la calzada como las banquinas. Además me dijo que estoy equivocada, pero yo tengo pruebas, como fotos y videos», afirmó

«No soy una improvisada, conozco del tema porque en Neuquén fui bombera 24 años. Es ingeniero y tiene que saber que lo que dice no es así, para mí lo que pasa es que no quieren ver ni que se vea la realidad», concluyó Ana María Tsuchiya.

Auto despintó y volcó

Mientras una vecina de Puelén realizó una dura denuncia contra el flamante jefe de Vialidad Nacional, el ingeniero Martín Izaguirre, por el calamitoso estado de la ruta nacional 151, ayer se produjo un nuevo accidente. Fue a las 10.30 de la mañana en el kilómetros 274, entre Puelén y Algarrobo del Águila. La policía reveló que el incidente vial se dio cuando un radiólogo, que viajaba de Bariloche a Mendoza en un automóvil Renault Sandero, patente JUS 052, por razones que se tratan de establecer, se despistó y volcó en la banquina.

