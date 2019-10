“Sergio Denis está mejor, esperamos que vuelva a ser lo que era”

C25N

Su amigo Diego Colombo contó que, pese a que el cantante sigue en un estado de coma, abre los ojos, escucha música y puede ser sentado en una silla de ruedas.

A siete meses del accidente que dejó a Sergio Denis en estado de coma, su amigo de toda la vida, Diego Colombo, celebró la evolución que tuvo el artista en este último tiempo y dio detalles de su situación.

“Su estado de salud ha cambiado favorablemente, muy poquito, pero favorablemente”, dijo Colombo sobre el cantante que continúa internado en la clínica ALCLA del barrio de Belgrano.

“Sigue en coma de todas maneras, pero no retrocede, y poquito a poquito está mejor. Ahora lo sientan en una silla de ruedas y antes eso no se podía hacer. Se puede sentar. Tiene una mejoría. Abre los ojos y tiene una mirada un poquito más comprensiva. No tiene respuestas como cualquier persona sana pueda tener. Los enfermeros hablan de que ven mejoras. Ahora siempre tiene una radio escuchando música, y ven que tiene otra respuesta. Está muy bien atendido psicofísica y psicodinámicamente. Cuando el cerebro le de esa chisma que todos tenemos, esperamos que Sergio vuelva a ser lo que era”, precisó en diálogo con Infobae.

“La familia tiene un entendimiento con el lugar donde lo están tratando y de aquí en adelante tienen un compromiso que se va a respetar; es un costo importante, es muy costoso mantener un organismo en el estado en que se encuentra Sergio”, señaló.

“Lo de Sergio es una cosa distinta a otros accidentes cerebrales, porque a diferencia de un accidente cerebro vascular, aquí ha sucedido por una cuestión externa. Esto, según los médicos, es una ventaja”, agregó Colombo, antes de hablar de Verónica Monti, quen dijo ser la novia de Denis al momento del accidente.

“Nada de lo que dice esta mujer es verdad. Sergio jamás hubiese tenido la intención de atentar contra su vida. cada vez que subía a un escenario tenía la predisposición de todo artista por su escena, lo hacía con el mayor profesionalismo y jamás se hubiese querido hacer daño”, subrayó.

En marzo Sergio Denis se cayó del escenario a un foso de orquesta, mientras ofrecía un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán y quedó internado. El daño cerebral que sufrió no le permitió volver a despertar desde entonces, tras las sucesivas intervenciones en el hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán y luego en el sanatorio de Los Arcos.

La entrada “Sergio Denis está mejor, esperamos que vuelva a ser lo que era” se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...