Arabela Carreras: «Alberto y su equipo van a defender a Río Negro como nadie»

(C25N) «Alberto Wertilneck va a pelear como nadie por los intereses de los Rionegrinos», manifestó la gobernadora electa Arabela Carreras, respaldando la candidatura a senador del actual gobernador de la provincia, con vistas a las elecciones nacionales del próximo domingo.

En diálogo exclusivo con “Radio Alas”, la gobernadora electa llamó a los Rionegrinos a cortar boleta en las próximas elecciones del 27 de octubre. «Tenemos que cortar la boleta el domingo, es una técnica no habitual pero nos permite votar lo que uno quiere, el presidente que uno quiere, cortar por la línea de puntos e incorporar la boleta de Juntos Somos Río Negro«.

Adelantó que los Rionegrinos mayoritariamente quieren votar a Alberto Weretilneck, a su equipo, y a Luis Di Giacomo como diputado.

«A Alberto lo conocemos, sabemos que él va a pelear por los intereses de los Rionegrinos mejor que nadie». Y basó sus dichos con una fuerte crítica a los resultados de las gestiones que se han hecho a nivel nacional : «nos han dado una ruta 22 que no se termina, ruta 23 que no se termina, una 151 que es un peligro para todas las personas que lo transitan, porque está deformada y tiene un alto tránsito por Vaca Muerta, y sin embargo no se ha priorizado a nivel nacional».

Carreras destacó que estos y muchos temas más están en agenda, «Alberto debe tener un equipo con Mónica Silva para poder conformar un bloque propio en la cámara de senadores. Tener dos votos nos permite tener un papel diferente a la hora de la negociación a nivel nacional», sostuvo.

GOBIERNO PROVINCIAL Y CONFORMACIÓN DE GABINETE

La gobernadora electa indicó que se encuentran en una etapa entre el ritmo de campaña y el armado de los equipos que van a integrando los proyectos que van a llevar adelante. «Muy contenta, optimista y con un gran compromiso por parte de los ministros y las ministras que van a asumir a partir del 10 de diciembre». Concluyó la gobernadora Arabela Carreras.

