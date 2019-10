Rugby Zona Campeonato: La Catrielense Josefina Padellaro campeona con Centro Naval

C25N

La Zona Campeonato del torneo de rugby femenino tiene un nuevo campeón: Centro Naval.

En un encuentro parejo, con muchos tries, 10 en total, Las Marineras sacaron adelante un partidazo ante Las Canarias y se consagraron como las nuevas campeonas femeninas.

Centro Naval fue el primero un golpear, un arranque que demostraba que ansiaban levantar la copa. A los 7 minutos de la primera mitad, ya ganaban 14 a 0 con un doblete de Vera Torres. A partir de allí, reaccionó La Plata y el partido se convirtió en un ida y vuelta, en el que Las Canarias se pusieron a tiro con dos tries en tres minutos, uno de Josefina Castelnovo y otro de Luxora Suárez. Pero Josefina Padalaro logró meterse dentro del ingoal para que Las Marineras tomen aire ante la embestida de La Plata y Centro se fue al descanso con una ventaja de 11 puntos, por 21 a 10.

Ya en el complemento, La Plata reaccionó y fue el primero en golpear con un try de Luciana Maldonado cuando recién comenzaba la segunda mitad, y logró incomodar a Centro por una nueva conquista, en este caso, de Mary Gonzalez, pero la inefectividad al patear a los palos le costó caro, de cuatro pateados, no convirtió ninguno. y por esa razón no pudo pasar al frente en el marcador, que marcaba 21 a 10 a favor de Las Marineras. Llegó el aire para Centro gracias a una ráfaga de Josefina Paellaro, que en dos minutos apoyó en dos oportunidades para que el conjunto de Nuñez, que comenzaba a sentirse campeón. Sobre el final, un nuevo try de La Plata decretó el 33 a 25 final, para que Centro Naval, logre su tan ansiado título femenino de la URBA.

