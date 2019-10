La emotiva historia de Nino: con 6 años pudo cambiar su identidad de género y ser feliz

A través del área de Diversidad, el Ministerio de Desarrollo Social acompañó y asistió a la familia de Nino en su cambio registral.

Fernanda, la mamá de Nino, explicó que se trató de un proceso largo, que comenzó hace más de dos años: “Uno, como familia, lo que va viendo en el tiempo es la insistencia, el marcar determinadas preferencias hacia el género opuesto y escucharlo, entender que no estaba confundido, que no fue solo una etapa, porque las etapas no duran años como sucedió con él”, contó.

“Las infancias trans siempre existieron, pero ahora hay familias que escuchan y acompañan a esos niños y niñas para que puedan ser libres y felices”, agregó.

La madre indicó que Nino siempre fue tratado con respeto en todos los ámbitos en los que participa, como en el barrio y en la escuela, desde el primer momento que empezó a expresar sus sentimientos. “Los que menos conflictos tuvieron fueron los chicos de su edad. Pudo seguir siendo él mismo y se lo notaba feliz, jugando y haciendo todo lo que hace un niño de su edad. Y nuestra tranquilidad es verlo así”, relató.

“Es un día muy especial para él y para nosotros como su familia, porque quedó marcado en su DNI su identidad y su nombre, Bruno, el que él eligió, y nosotros acompañamos de la mejor manera que podemos como familia, con amor”, resaltó Fernanda.

Facundo Somerville, referente del área en el Consejo Provincial de la Mujer, contó que se trata de un trabajo satisfactorio. “Es un antecedente positivo, que va a abrir las puertas de más infancias trans, que siempre existieron, pero que no tuvieron la posibilidad de ser escuchadas. Es un trabajo satisfactorio porque ves el cambio; la felicidad y la alegría que se puede dar a una infancia, sólo por oírlos”, explicó.

El de Nino es el quinto cambio registral que se realiza en Río Negro a menores de edad, con el acompañamiento legal del área de Diversidad.

Derechos

La Ley 26.743 de Identidad de Género de Argentina permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género autopercibido. Además, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.

La ley fue sancionada el 9 de mayo de 2012, y es la primera ley de identidad de género del mundo que no patologiza las identidades trans.