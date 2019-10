Municipales en alerta ante rumores de posibles despidos

C25N

Catriel (C25N) “No queremos ni un despido más en Catriel”. Exigieron desde los gremios CTA Autónoma y ATE, esta mañana, durante una asamblea informativa para el personal precarizado municipal, educación y salud pública. Además se solicitó a las autoridades municipales un aumento, bono de fin de año y se trató la situación de un empleado que sufrió una grave herida mientras desempeñaba sus tareas en la recolección de residuos.

El cónclave tuvo lugar en inmediaciones del corralón municipal, calles Primeros Pobladores y Córdoba, donde dirigentes de la asociación trabajadores del estado y CTA autónoma convocaron a los trabajadores precarizados, que superan los 250, bajo la consigna: “ni un despido más en Catriel”.

Nora González, secretaria adjunta de la seccional norte de ATE, habló con “Radio Alas” para aclarar los rumores sobre despidos: “salvo una situación que la estamos trabajando con el sr. Mario Figueroa (Sec Recursos Humanos), fue tratada en la junta de calificación y disciplina, hemos pedido una reunión urgente. Este viernes debemos tener una respuesta, hasta ahora no podemos decir que es un despido… si así fuera, estamos los trabajadores organizados, colocamos un cartel aquí que dice ‘ni un despido más en Catriel’, y menos con la gente precarizada”.

“Si bien nosotros le tenemos que agradecer al gobierno municipal que haya sostenido durante todo este tiempo a la gran cantidad de trabajadores precarizados, también esto es una muestra y les estamos diciendo: “con los trabajadores precarizados no, no más despidos, si los hubiera, vamos a salir a respaldar desde la CTA autónoma”, advirtió.

OPERARIO HERIDO

Uno de los temas que se trató en la asamblea tuvo que ver con un episodio que involucra a un trabajador de recolección, mientras realizaba el recorrido por la ciudad, alzó una bolsa de residuos, se rajó porque había un vidrio que le provocó una herida importante en uno de sus brazos. Una vecina lo terminó llevando al hospital.

González dijo sobre el hecho: “tomamos conocimiento hace un día atrás, nos reunimos con Mario Figueroa y él no sabía nada, lo acompañamos a hacer la denuncia”.

– ¿Porque no se había hecho la denuncia? “Creo que falta organización, si bien no hay mala fe, falta poner sobre la mesa todos los seguros de los trabajadores. A través de la CTA tenemos al Dr. Alvarado respaldando a todos los trabajadores, él lo vio y certificó que se trata de una herida de consideración” destacó la dirigente sindical.

AUMENTO DE SUELDO Y SUMA FIJA

Tras lograr un importante acuerdo con el municipio para los empleados de planta y contratados, ahora se busca algo similar para los precarizados “ellos también tienen que tener un bono, si bien sabemos que no se va a equiparar al que van a recibir los empleados de planta permanente y el personal contratado, deben tener un bono, en eso el ejecutivo municipal ha sido flexible, no ha puesto oposición, todavía no tenemos el número de cuanto será” sostuvo González.

“Además debe surgir la figura de un aumento, en estos momentos de crisis que ajusta tanto a los trabajadores, hay que ir por el resguardo de la fuente laboral”.

Tras la asamblea, se elaboró un escrito para presentar al intendente municipal Carlos Johnston. “No vamos permitir ni un despido más, modificaciones pueden haber, pasaran trabajadores de un sector a otro cada vez que viene un mandatario puede traer su gente, pero no dejar trabajadores en la calle”. Finalizó González

