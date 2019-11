Liga Senior “al rojo vivo” con 3 equipos peleando por el título

C25N

El domingo 4 de noviembre en el predio de veteranos desde las 10 hs se jugó la 10ma fecha del Torneo Clausura denominado Luis Patón Molina ante un marco muy importante de aficionados, dejando una vez más a 3 equipos con chances de coronarse a falta de pocas fechas para el cierre del torneo, el cual claramente está al rojo vivo.

Los encuentros fueron muy disputados donde la sorpresa la dio el Equipo de Esfuerzo Propio que cayó nuevamente por 4 a 2 frente a Medanito y perdió la punta del Torneo, ya que Organización Silvero goleó al equipo de Amukan por 6 a 1 y aprovechando que el inestable Barrio Santa Cruz empató 2 a 2 frente a La Unión .

A falta de 3 fechas nada está dicho en el torneo clausura 20 19 y los candidatos para el título de Campeón son varios; ORGANIZACION SILVERO, BARRIO ESFUERZO PROPIO y BARRIO SANTA CRUZ.

Resumen 10° fecha:

1 – TRANSPORTE HERNANDEZ 1 (Pablo Peña) Vs BARRIO 400 VIVIENDAS 1 ( Mario Pastrán)

2 – LAS DOS D 1 ( Héctor Maroa ) Vs AUTOMOTORES ALEM 0

3 – ORGANIZACION SILVERO 6 ( Sebastián Muñoz , Julio Garcia , Mario Molina x 2 y Miguel Sánchez x 2 ) Vs AMUKAN 1 ( Marcos Ovalle )

4 – JOAQUIN V. GONZALEZ 2 ( Cristián Pereyra x 2 ) Vs TECCONT SERVICIOS 1 ( Lucas Rojas )

5 – LA UNION 2 ( Rubén Díaz x 2 ) Vs BARRIO SANTA CRUZ 2 ( Ruben Guerrero y Víctor Rivero )

6 – MEDANITO 4 ( Estanislao Escobar, Walter Pizarro, Edelio Ayamante y Camilo Riquelme ) Vs BARRIO ESFUERZO PROPIO 2 ( Ariel López y Pablo Zalazar )

Libre : GASME S.R.L.

TABLA DE POSICIONES

1 – ORGANIZACION SILVERO 22 Puntos

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 21 Puntos

3 – BARRIO SANTA CRUZ 21 Puntos

4 – MEDANITO 15 Puntos

5 – TECCONT SERVICIOS 15 Puntos

6 – AMUKAN 14 Puntos

7 – TRANSPORTE HERNANDEZ 12 Puntos

8 – LAS DOS D 11 Puntos

9 – BARRIO 400 VIVIENDAS 10 Puntos

10- GASME S.R.L. 9 Puntos

11- LA UNION 8 Puntos

12- AUTOMOTORES ALEM 6 Puntos

13- JOAQUIN V. GONZALEZ 4 Puntos

Goleadores

1 – Miguel Sanchez O.Silvero 11 goles

2 – Julio Garcia O.Silvero 8 goles

3 – Pablo Zalazar B. Esf. Propio 7 goles

PROXIMA FECHA domingo 10 de Noviembre , la 11ava fecha desde las 10 hs en el predio de Veteranos es la siguiente :

1 – BARRIO SANTA CRUZ VS BARRIO ESFUERZO PROPIO.

2 – TECCONT SERVICIOS VS LA UNION

3 – ORGANIZACION SILVERO VS JOAQUIN V. GONZALEZ

4 – LAS DOS D VS AMUKAN

5 – BARRIO 400 VIVIENDAS VS AUTOMOTORES ALEM

6 – GASME S.R.L. VS TRANSPORTE HERNANDEZ

LIBRE : MEDANITO

La entrada Liga Senior “al rojo vivo” con 3 equipos peleando por el título se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...