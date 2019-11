Se viene otra fecha “picante” de la Liga Senior

C25N

Se viene una nueva fecha de la Liga Senior, con 3 equipos peleando por el titulo y una tabla general al rojo vivo, se espera un capitulo a todo o nada en la fecha 11.

El clásico torneo de futbol local vuelve al ruedo con una fecha picante, ya que Silvero (22), Esfuerzo Propio (21) y Santa Cruz (21), pelearán hasta el final por el titulo clausura.

TABLA DE POSICIONES

1 – ORGANIZACION SILVERO 22 Puntos

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 21 Puntos

3 – BARRIO SANTA CRUZ 21 Puntos

4 – MEDANITO 15 Puntos

5 – TECCONT SERVICIOS 15 Puntos

6 – AMUKAN 14 Puntos

7 – TRANSPORTE HERNANDEZ 12 Puntos

8 – LAS DOS D 11 Puntos

9 – BARRIO 400 VIVIENDAS 10 Puntos

10- GASME S.R.L. 9 Puntos

11- LA UNION 8 Puntos

12- AUTOMOTORES ALEM 6 Puntos

13- JOAQUIN V. GONZALEZ 4 Puntos

Goleadores

1 – Miguel Sanchez O.Silvero 11 goles

2 – Julio Garcia O.Silvero 8 goles

3 – Pablo Zalazar B. Esf. Propio 7 goles

PROXIMA FECHA domingo 10 de Noviembre , la 11ava fecha desde las 10 hs en el predio de Veteranos es la siguiente :

1 – BARRIO SANTA CRUZ VS BARRIO ESFUERZO PROPIO.

2 – TECCONT SERVICIOS VS LA UNION

3 – ORGANIZACION SILVERO VS JOAQUIN V. GONZALEZ

4 – LAS DOS D VS AMUKAN

5 – BARRIO 400 VIVIENDAS VS AUTOMOTORES ALEM

6 – GASME S.R.L. VS TRANSPORTE HERNANDEZ

LIBRE : MEDANITO

