C25N

El próximo domingo retoma el clausura de la Liga Senior, con la fecha 12 que puede decretar al nuevo campeón en caso de darse ciertos resultados.

El 24 del corriente mes, desde las 10hs, como siempre en cancha de El Pozón iniciará un nuevo capítulo, donde de forma anticipada Organización Silvero puede gritar campeón en caso de ganar su encuentro frente a La Unión y a la espera de ciertos resultados que lo beneficien

Fixture fecha 12.

1 – Automotores Alem Vs Gasme S.R.L.

2 – Amukan Vs Barrio 400 Viviendas

3 – Joaquín V. González Vs Las Dos D.

4 – O.rganizacion Silvero Vs La Unión

5 – B. Esfuerzo Propio Vs Teccont Servicios

6 – Medanito Vs Barrio Santa Cruz

Libre : Transporte Hernandez0

La entrada Se reanuda la Liga Senior y Silvero puede gritar campeón se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...