La Liga Senior mete intriga y se define en la ultima fecha

El domingo 24 se jugó en el predio de Veteranos la anteúltima fecha (11) de la apasionante Liga Senior de Catriel, donde todo finalmente se sabrá en el ultimo capitulo con 3 candidatos firmes en la pelea al título.

Con un marco extraordinario de gente se disputó la fecha 11° del torneo Luis Patón arribando 3 candidatos firmes hacia la coronación, Barrio Santa Cruz único puntero , pero queda libre la próxima fecha y dependerá de dos resultados para jugar una definición extra que le dé chances de coronarse.

Barrio Esfuerzo Propio solo le servirá genar si quiere quedarse con la máxima corona para forzar una definición con Barrio Santa Cruz, el otro involucrado es Organización Silvero que con ganar se coronaría Campeón, mientras que en caso de empatar forzaría una definición con Barrio Santa Cruz .

Lo más importante es que en la última fecha Organización Silvero se enfrentará a Barrio Esfuerzo Propio, así finalmente el destino quiso que este torneo se de la intriga hasta el último momento , el domingo 1 de diciembre , va a ser una verdadera fiesta y se espera muchísimo público, declaró Cristián Pereyra Presidente de La Liga.

El resumen de la fecha N° 11 es el siguiente :

1 – GASME S.R.L. 3 (José Mayorga, Carlos Sobarzo y David Saso) Vs AUTOMOTORES ALEM 0

2 – AMUKAN 3 ( Walter Orellana y Fabián Munives x 2 ) Vs BARRIO 400 VIVIENDAS 2 ( Pablo Azaro y Mario Pastrán )

3 – LAS DOS D 1 ( Héctor Maroa ) Vs JOAQUIN V. GONZALEZ 0

4 – ORGANIZACION SILVERO 2 ( Sebastián Muñoz y Carlos Granelli ) Vs LA UNION 2 ( Sergio Zapata y Mauricio Barrozo )

5 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 2 ( GONZALO MILLAMAN y Cristián Furnier) Vs TECCONT SERVICIOS 0

6 – BARRIO SANTA CRUZ 2 ( Miguel Olguín y Fabián Briongos) Vs MEDANITO 0

LIBRE: TRANSPORTES HERNÁNDEZ

TABLA DE POSICIONES:

1 – BARRIO SANTA CRUZ 27 puntos

2 – ORGANIZACION SILVERO 26 puntos

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 24 puntos

4 – AMUKAN 20 puntos

5 – MEDANITO 15 puntos

6 -‘ TECCONT SERVICIOS 15 puntos

7 – TRANSPORTES HERNANDEZ 15 puntos

8 – LAS DOS D 14 puntos

9 – BARRIO 400 VIVIENDAS 13 puntos

10- LA UNION 12 puntos

11- GASME S.R.L. 12 puntos

12- AUTOMOTORES ALEM 6 puntos

13- JOAQUIN V. GONZALEZ 4 puntos

GOLEADORES :

Miguel Sánchez O. SILVERO 12 goles

Julio García O. SILVERO 11 goles

PROXIMA FECHA la 12 a jugarse el domingo 1 a partir de las 10 hs en el predio de Veteranos :

1 – TECCONT SERVICIOS VS MEDANITO

2 – LAS DOS D VS LA UNION

3 – BARRIO 400 VIVIENDAS VS JOAQUIN V. GONZÁLEZ

4 – GASME S.R.L. VS AMUKAN

5 – TRANSPORTES HERNÁNDEZ VS AUTOMOTORES ALEM

6 – ORGANIZACION SILVERO VS BARRIO ESFUERZO PROPIO

LIBRE: BARRIO SANTA CRUZ

