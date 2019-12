Infancias trans: otro niño de Río Negro con nueva identidad

C25N

De un tiempo a esta parte se vienen produciendo en Río Negro cambios registrales en niños, niñas y jóvenes que de esta manera pasan a contar con su nueva identidad.

En este caso, Santiago, de 7 años y oriundo de Cipolletti concretó ese objetivo gracias a la ayuda de su papá y su mamá y con el acompañamiento del Estado provincial.

Según se informó, hace unos meses el niño le manifestó a su familia que se sentía y quería ser un varón. Su mamá Carla fue la primera en movilizarse y junto a su marido comenzaron a acompañar incondicionalmente a su hijo.

“Afrontarlo fue, primero difícil, porque nos tomó de sorpresa, pero luego con su papá nos llenamos de información y empezamos a buscar distintas opiniones que nos permitan ayudar a nuestro hijo con lo que estaba expresando”, contó Carla.

Además, relato que todo “comenzó sorpresivamente, y de inmediato nos informamos. En una radio local había escuchado que había un grupo de padres y madres de niños y adolescentes trans, entonces enseguida me comuniqué y empecé a informarme. También me acompañaron médicos de la salita y después conocí el consultorio trans, donde me encontré con Facundo Somerville, del área de Diversidad del Río Negro, que me ayudó y hasta lloró conmigo”.

Luego de los trámites, Santiago consiguió su nueva partida de nacimiento, con su identidad autopercibida, paso previo a recibir su nuevo DNI.

La familia, desde su experiencia alienta a que los padres escuchen a sus hijos: “sobre todo que sepan apreciar lo que sus hijos manifiestan, abrir el corazón y dejar fluir, es muy lindo. La vida de Santi cambió mucho. Llegaron muchas cosas positivas a su vida y dejó muchas otras negativas de lado”.