Denuncia contra Axel. La causa sigue. Que dicen las partes

Luego de la denuncia por abuso sexual en primer grado contra Axel, el músico no dio declaraciones y mantuvo un perfil bajo durante varias semanas. Sin embargo, luego de un tiempo regresó a los escenarios, agradeció el apoyo de sus seguidores y remarcó que pronto se conocerá la verdad.

El representante del músico, aseguró que la agenda de shows seguirá vigente de manera que no volverán a suspenderlos. Por tal motivo, remarcó en CNN Radio que “vamos a dejar que primero hable la justicia y después va a hablar Axel”.

En cuanto al desarrollo de la causa por abuso sexual contra Axel, se remarcó que “todos los testigos que declararon en la causa contradicen a la denunciante. Las pericias psicológicas le dieron fabulación. Del entorno de Axel dicen que era fanática de él”.

De esa manera, la investigación sigue avanzando y todo indicaría que las pruebas demostrarían la inocencia del cantante.

LA DEFENSA DE LA DENUNCIANTE

El lunes, Angel de Brito comentó en su programa de radio que se emite por CNN que la testigo de Axel fabulaba y que su denuncia no tendría validez, de acuerdo a lo que le habían referido desde el entorno del músico.

“Hablamos con el abogado José D´Antona para saber en qué está la causa de la denuncia contra el cantante en Cipolletti, Rio Negro y nos contestó que la pericia que se le hizo a mi clienta le dio perfecta, no tiene tendencia a la fabulación, ni a la confabulación ni a la mentira, que eran los puntos centrales e importantes. Se tomaron no menos de seis o siete testimonios y no hay nadie que la haya contradicho. Hay uno solo que decía que no tenía un recuerdo muy nítido pero no contradijo”, contó el periodista.

demás agregó que el letrado expresó que esta semana se tomará un par más y la semana que viene otros más por un lado y por el otro habrá una o dos denuncias más pronto contra Axel.

“Pero no ha habido nada nuevo en estos últimos diez días, no por nada en particular, sino por fechas previstas y el que no quiso hacerse pericias es Axel, presenté el pedido y a los tres días llegó un escrito de la defensa de él, claramente con instrucciones precisas, diciendo que por determinadas razones jurídicas no lo iba a hacer”, dijo D´Antona.























