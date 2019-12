Y pasaron ocho años… Carlos Johnston: Fin de un ciclo

C25N

Llegó sin experiencia a la política, de la mano de su esposa. Pasó muy duros momentos a 21 días de asumir. Todo el arco político Rionegrino le pedía la renuncia. Redactó la renuncia y no llegó a presentarla. Le pidieron que siguiera, fue reelecto con el 64% de los votos.

Hoy termina su ciclo de dos períodos, uno de los Intendentes más exitosos de Río Negro.

(Foto archivo 2.011)

“Me llevo como recuerdo la caravana interminable cuando asumimos en el 2011 y este abrazo fraterno de despedida de la gente que me quiere”. Carlos Johnston se despidió tras 8 años al frente del ejecutivo municipal. “Me voy por la puerta grande y con la frente en alto”, dijo en el saludo final a toda la planta de empleados municipales, donde se vivieron momentos de gran emoción.

A pocas horas de asumir como legislador provincial, el mandatario comunal visitó los estudios de “Radio Alas” para realizar un repaso de la gestión. “Hay momentos de irse, este era el momento … una, porque lo dice la constitución, aunque podría haber pedido otro mandato, pero yo ya tenía decidido no hacerlo, creo que con 8 años es suficiente. Mi idea como intendente ya ha terminado, se han cumplido muchos de los pensamientos, las formas”, sostuvo.

Recordó sus inicios al frente del ejecutivo municipal, donde las criticas giraban en torno a quien tomaría las decisiones: “hoy se va Carlos Johnston, antes era Gattas, Cofre, Germanier… era Johnston el que administró este hermoso pueblo”, dijo

EJECUTIVO

El intendente explicó lo que significa estar al frente del ejecutivo municipal, con una plataforma de gobierno que cumplir, pero con los avatares diarios que ocurren en una ciudad como Catriel: “hay un día a día, que es constante, sonante, es estresante, ocurren cosas todo el tiempo a las que uno debe estar preparado, pero sobre todos las cosas uno no debe perder el objetivo del proyecto de gobierno que quiere construir en los 4 años de gestión, eso lo logramos, tener el objetivo claro en todos los aspectos: cultural, deportivo, social, político, obra pública, partidario, en todo eso la construcción en estos 8 años fue muy buena”, destacó.

“Cuando entramos no había dinero, pero sabíamos que el cambio iba a suceder, en la política hay que tener audacia, intuición, hay que adelantarse a los hechos, y hay que tomar decisiones, a veces nos equivocamos, a veces le pegamos muy bien, lo importante es cuando te equivocas, poder corregir”.

CARACTERÍSTICAS DE UN POLÍTICO

Médico veterinario de profesión y convertido en un político que deja su mandato con el 70% de imagen positiva, ocupará una banca de la legislatura provincial, con una proyección política que puede seguir ligada a la provincia o catapultarlo a nivel nacional. “Uno puede estudiar ciencias políticas o veterinaria, pero la política tiene un don y algunas premisas, yo no sabía que tenía ese don. Las premisas son: acercamiento a la gente, iniciativa, no mentir, crearle esperanza a la gente y cumplírsela, estar cerca de los problemas, estar cuando se debe estar, uno de los ítem fue saber escuchar”.

Johnston destacó la relación lograda con el gobierno provincial para que el municipio pueda crecer: “ese ida y vuelta tiene que existir” sostuvo. “Uno de mis referentes ha sido Alberto Weretilneck, tiene un timing, de saber qué hacer en el acto, observar el panorama”.

Cuando comenzó la gestión hubo cruces con los gremios, y varios conflictos. “Después hubo una maduración, una de las cosas importantes que hemos aprendido fue el diálogo, el consenso. Yo uso mucho la persuasión, a veces tuve que usar el poder, logré muchas cosas haciendo entender a los demás cual era el camino correcto”.

“Mi profesión me dio mucho acercamiento a la gente, y eso se fue trasladando a la política” destacó.

PROYECTOS Y OBRAS

Uno de los pilares más importantes que tuvo la gestión liderada por Carlos Johnston fue la obra pública. “Hicimos obras abajo: como el gas, agua cloacas. y Obras arriba: plazas, pavimentos, refacciones escolares, Centro de Atención a Víctimas de violencia, Comisaria de la Familia, Registro Civil… Hicimos mucho en lo social, cultural y deportivo. Dejamos una huella en todos lo ámbitos.

El intendente aseguró que dentro de lo que es la plataforma, la primera y segunda, “hemos cumplido más de lo previsto”.

“Lo importante fueron las obras que se hicieron en conjunto con la provincia”, enumeró el mandatario:

– Escuela 204: a fin de mes estará terminada y en marzo de 2020 comienzan las clases allí.

– Escuela 195

– jardín 43

– Refacciones en muchos establecimientos educativos

– 60 viviendas que van a estar terminadas en octubre de 2020.

– 80 viviendas que hizo el municipio

– Más de 200 refacciones en familias que necesitaban, 42 de provincia (algunas se hicieron en conjunto)

– Plazas

– Catriel Conectado.

– Asfaltado Barrial

– Nuevo Hospital, que se inaugurará entre marzo y abril de 2020.

FALENCIAS

Consultado por las defectos o falencias en estos 8 años, indicó: “fallas estructurales no ha habido, se ha cumplido con una metodología que no ha tenido fallas, obviamente nos hemos equivocado, no llegar antes, no estar presentes en los momentos adecuados, hay veces que ves las cosas venir pero ya no se pueden parar”.

“Las primeras equivocaciones fueron con los gremios, hubo enfrentamientos, después se fue corrigiendo, con el tiempo logramos consenso, debatimos, hablamos” se sinceró.

COMUNICACIÓN

El jefe comunal se reprochó algunas fallas en la comunicación con los vecinos: “una de las equivocaciones fue no informar bien, a veces hacíamos muchas cosas y no informábamos en forma adecuada. Nos pasó con la Granja Porcina por ejemplo, hubo dos años que la gente no creía, no entendía, yo sabía y creía en que el proyecto iba a dar resultado”.

CORRUPCIÓN

Johsnton valoró: “nos vamos sin ningún proceso judicial contra ningún funcionario por hechos de corrupción, eso hay que destacarlo”.

“A mi me habían denunciado en la oficina anticorrupción por la granja porcina, me llegó el sobreseimiento. No es mía la granja, no es mía la fundación, voy a seguir trabajando ad- honorem ahí, este es un proyecto que dio sus frutos, ya no se le pide dinero al municipio, se financia sola y genera puestos de trabajo”, destacó.

ARREPENTIMIENTOS Y PROYECTO PENDIENTES

“¿De qué me arrepiento?…. por allí de no haber terminado más cosas, como los bulevares, en su momento lo frené porque los acontecimientos sociales eran más importantes. Uno de adecua a los contextos“, expresó.

También aclaró que el proyecto de las veredas no se hizo porque no se ha hecho el sistema cloacal, una vez realizado, “vamos a hacer la unificación de veredas”, anunció.

“Lo que no pude hacer fue la colectora (Mosconi) que me hubiera gustado, la calle Bibiana Gracia. Vamos a gestionar que se haga el nuevo edificio del bachiller, ya donamos una hectárea ubicada en el ingreso al bario YPF a la provincia, para que se pueda hacer la obra”.

Además analizó este último año de gestión que fue muy cambiante por las variables económicas: “hubo meses en que no habían precios, Hoy tenemos re determinaciones de las obras, tomamos la ley de provincia, no hacemos más ajustes alzados, licitamos y se va ajustando de acuerdo a un índice.

Este año fue duro, desde febrero a octubre tuvimos elecciones, hicimos gestión, de candidato, apoyamos a otros candidatos”.

CATRIEL ENTRE LAS CIUDADES MAS IMPORTANTES

Johnston aseveró que una de las cuestiones a destacar y de importancia relevantes fue “dejar a Catriel en un lugar muy preponderante en la provincia, haber trabajado con Alberto Weretilneck que fue algo fenomenal que nos pasó, tuvimos épocas comprometidas, peleadas con los contratos petroleros, cuando se produjo el éxodo del Frente para la Victoria, el Plan Castello, las obras”.

“En fin hemos hecho un sin número de actividades él en la provincia yo en Catriel, hoy JSRN se recibe de un partido grande” dijo. “Hoy viene un desafío mayor, darle continuidad al mandato que nos dan los ciudadanos, el 70% de la población de Río Negro vamos a administrar a través de JSRN, 18 municipios y la gobernación a través de Arabela Carreras”.

“En la provincia, voy a Viedma y nos conocen todos. Catriel está en los primeros lugares, sacando a las 4 ciudades más importantes de Río Negro por la población. Entre Villa Regina, Cinco Saltos, Allen, Choele, Catriel está primera políticamente, nosotros hicimos un formación de un equipo de gobierno que podría ocupar cualquier cargo ministerial o secretaria dentro de la provincia”.

LEGISLATURA RÍO NEGRO

Asumirá esta semana como legislador de la provincia y adelantó que trabajará en “planificación, todo lo que es producción, hidrocarburos, agrícola – ganadero, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión”.

“Voy a pedir lo que corresponde para Catriel, a tratar de estar en otras ciudades, comunicándome con intendentes, colegas legisladores, vamos a llevar este proyecto agrícola ganadero, implementarlo a nivel provincial, veremos el financiamiento, ya lo hablé con Arabela Carreras, con empresarios, ojalá se sume Neuquén, para poder tener una producción bovina, porcina, para salir al ruedo internacional”, anunció.

PRÓXIMA INTENDENTA

P – ¿Quién va a Gobernar?

C.J – “Todo el poder lo tiene Viviana Germanier, es una continuidad del proyecto, con otra matriz, otra impronta, otros pensamientos, con gente nueva y gente que ya no estaba. Le va a dar ese toque femenino, ella esta en todos lados, va y viene”.

¿QUE PERDIÓ EN ESTOS AÑOS?

“La política es linda, lo peor es que uno es un hombre expuesto, se pierde la privacidad de la vida. A los hijos por ahí no les gusta cuando critican a la madre o al padre, se pierde esos contactos cuando uno no puede ver a los hijos que están lejos”, manifestó Johsnton.

COSAS QUE GOLPEARON A LA CIUDAD

El jefe comunal detalló algunos momentos duros que se vivieron en la ciudad y dejaron una huella, “acá pasaron cosas muy bravas, el femicidio me pegó muy mal (ocurrido en 2014, el asesinato de Cintia Vergara). Ahí nace la Comisaría de la Familia, el centro de atención a las víctimas de violencia. También cuando se ahogaron estos vecinos (año 2019 en el lago Casa de Piedra)…. son cosas feas que pasan, y hay que pasarlas”.

MENSAJE FINAL

“Me llevo como recuerdo la caravana interminable cuando asumimos en el 2011 y este abrazo fraterno de despedida de la gente que me quiere”.

“Debo agradecer a todo el pueblo de Catriel, a todos los ciudadanos, a los empleados municipales, a mi equipo de gobierno al legislativo, contralor y ejecutivo, que en estos 8 años me han acompañado”.

“Agradecimiento a todos los vecinos de Catriel, los llevo en el corazón, me han apoyado, me felicitan, me saludan en la calle.

Caminar tranquilo por la calle es muy bueno, un saludo a todos los empleados municipales que me acompañaron en estos 8 años, al equipo de gobierno y a la prensa”.

