Liga Senior: Medanito volvió a tomar el liderazgo en soledad

Catriel-El domingo 26 de mayo, en el predio de Veteranos se disputó ante un marco muy importante de aficionados la 7ma Fecha del torneo Apertura de la Liga Senior , dejando a MEDANITO en lo más alto de la tabla general.

Los resultados fueron los siguientes :

1 – ORGANIZACIÓN SILVERO 2 (Gabriel Nieto x 2) VS GASME S.R.L. 1( Hernán Riffos)

2 – BARRIO SANTA CRUZ 2 ( Alfredo Olguin x 2 ) VS BARRIO ESFUERZO PROPIO 0.

3 – AUTOMOTORES ALEM 5 ( Gustavo Rojas, Darío Villa y Carlos Fernández x 3 ) VS AMUKAN 0 .

4 – BARRIO 400 VIVIENDAS 0 VS LA UNIÓN 0

5 – LAS DOS D 2 (Héctor Maroa y Néstor Cardenas ) VS JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 0.

6 – MEDANITO 4 ( Violando Cardenas, Daniel Megliolli, Horacio GIl y Daniel Alarcón) VS ZONA SUR 0.

TABLA DE POSICIONES :

1 – MEDANITO 17 PUNTOS

2 ‘ AUTOMOTORES ALEM 15 PUNTOS

3 BARRIO SANTA CRUZ 15 PUNTOS

4 – LA UNIÓN 15 PUNTOS

5 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 14 PUNTOS

6 – ORGANIZACIÓN SILVERO 13 PUNTOS

7 – LAS DOS D 2 10 PUNTOS

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 7 PUNTOS

9 – AMUKAN 5 PUNTOS

10- GASME S.R.L. 3 PUNTOS

11- JOAQUÍN V. GONZALEZ 1 PUNTOS

12 – ZONA SUR 0 PUNTO

GOLEADORES :

1 – Alfredo Olguin B.SANTA CRUZ. 8 GOLES

2 – Carlos Fernández ATOMOTORES ALEM 8 GOLES

3 – Julio García O. SILVER0 7 GOLES

PRÓXIMA FECHA LA 8 a jugarse en el predio de Veteranos a partir de las 10 hs

1 – ORGANIZACIÓN SILVERO VS BARRIO SANTA CRUZ

2 – LAS DOS D VS MEDANITO

3 – BARRIO 400 VIVIENDAS VS JOAQUÍN V. GONZÁLEZ

4 – GASME S.R.L. VS LA UNIÓN

5 – AUTOMOTORES ALEM VS BARRIO ESFUERZO .PROPIO .

6 – AMUKAN VS ZONA SUR

LA LIGA SENIOR a través de su Presidente Cristian Pereyra agradece a los jugadores u

Y aficionados por traer un alimento no perecederos ,.

Al final de los encuentros se hizo entrega de lo recaudado a la Señora Toledano , representante del comedor de Nuestra Ciudad

