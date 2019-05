Afip elevó el piso para declarar Ganancias y Bienes Personales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó de $ 1 millón a $ 1,5 millón el mínimo a partir del cual los contribuyentes deben informar el detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año, con lo cual aumentó un 50% el piso de ingresos brutos para la declaración informativa de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Si bien la medida no modifica el importe a pagar por los contribuyentes, significa que desde el mes que viene, miles de trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, dejarán de estar obligados a la presentación de la declaración informativa. El efecto que la inflación registrada el año pasado tuvo sobre los ingresos, es sin lugar a dudas lo que motoriza la determinación que el organismo recaudador dio a conocer hoy, a fin de sincerar la situación en las declaraciones de los contribuyentes.

La resolución general 4493/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, detalla que “razones de administración tributaria aconsejan elevar a $ 1,5 millón el importe a partir del cual los sujetos comprendidos deberán informar el detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas, y pagos a cuenta”.

Se elevó de $ 1 millón a $ 1,5 millón el mínimo a partir del cual los contribuyentes deben hacer la declaración informativa de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

El organismo recordó que los beneficiarios de las rentas deben presentar anualmente el formulario 572 web a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig), aun cuando en dicho período fiscal no hubiera ingresos, deducciones o nuevas cargas de familia a informar. Los ingresos a considerar son brutos, e incluyen sueldos, aguinaldos, premios, comisiones, y rubros no remunerativos, incluso aquellos que no estén gravados por el impuesto.

Aun así, se mantiene vigente el actual mínimo exento de bienes personales ubicado en $1.050.000. Si los bienes declarados por el contribuyente superan ese monto, corresponde el pago de una alícuota del 0,25% sobre el importe excedente.

La fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales correspondientes al periodo 2018, es el próximo 13 de junio. (RN)

La entrada Afip elevó el piso para declarar Ganancias y Bienes Personales se publicó primero en Catriel25Noticias.com.