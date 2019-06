Municipio regulariza loteo y brindará servicios a los vecinos

(C25N) «Ya contamos con el plano de mensura y el proyecto de energía eléctrica para brindar el servicio a los vecinos de Loteo Huentemil» anunció esta mañana la Secretaria de Servicios Públicos Marcela Candia. Junto a la directora de catastro municipal mantuvieron una reunión con personal de EDERSA para determinar el inicio de tareas en ese sector.

Tras varios años de disputa legal con el propietario de las tierras, finalmente el municipio de Catriel logró a través de un fallo judicial tener posesión de terrenos en el loteo Huentemil, ubicado entre las calles Bibiana Garcia y Cacique Catriel, donde residen una gran cantidad de familias que hasta hoy no pueden contar con los servicios de manera legal.

Al no poder contar con los papeles que acreditaban la propiedad de las tierras por parte de los vecinos, la energía eléctrica llegaba gracias a un transformador que alimentaba varios hogares, pero cuando el consumo era excesivo por la conexión de artefactos electrónicos, provocaba la salida del servicio y en casos más extremos se prendían fuego las cajas.

«El consumo de energía en ese sector como en lote 14 y lote 15 es muy elevado, estamos trabajando con el personal de EDERSA y operarios municipales para hacer el cambio de cables que se quemaron en la caja donde se encuentra el medidor de EDERSA y nosotros tenemos un comando, además habían conexiones no autorizadas que llevaron a que se prendiera fuego y eso llevó a que un sector quedará por mucho tiempo sin energía eléctrica» sostuvo la secretaria de servicios públicos del municipio Marcela Candia, en diálogo con Radio “Alas”.

Los vecinos del loteo Huentemil presentaron una nota quejándose por las conexiones mal hechas.

PLANO Y PROYECTO DE ENERGÍA

Más allá de los reclamos e inconvenientes en ese sector de la ciudad, la buena noticia llegó esta mañana, el municipio recibió el plano de mensura del loteo y paralelamente se presentó el proyecto de energía eléctrica, donde va a haber una inspección y se cambiarán columnas en el loteo.

«Es un sueño cumplido para los vecinos para que puedan tener su propio medidor y tener la energía como corresponde», destacó Candia.

«Tuvimos una reunión con Sergio Pla y sus colaboradores, y nos dieron las directivas de como se debe trabajar para llegar a una pronta solución. El municipio se hace cargo de colocar las columnas, retenciones, hormigón, tendido eléctrico y EDERSA realiza la inspección, si está todo en condiciones habilitaría la luz. Posteriormente el vecino debe concurrir a la empresa de energía local con el número de catastro y solicitar la luz» adelantó la funcionaria.

«Estamos trabajando en lote 15 con obras que no se están haciendo en ninguna parte de la provincia, ya no van a haber cruce de calles. Por un lado es un desafío, por otra esa zona se va a ver mejor, y no tan contaminada de cables». Concluyó la Secretaria de Servicios Públicos Marcela Candia.

