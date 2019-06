La selección planea cambios para seguir en carrera

La selección argentina, que no caía en su primer partido del certamen continental desde hacía 40 años, sufrió ante Colombia una lección colectiva de fútbol de la que deberá aprender, si no quiere marcharse de manera prematura de la Copa América que se juega en Brasil.

El veterano portugués Carlos Queiroz, desde febrero técnico de Colombia, dejó en evidencia a su novato colega argentino Lionel Scaloni, con un par de meses más en el cargo, el primero de su carrera como entrenador.



Es cierto que Argentina transita una etapa de renovación, con un buen número de jugadores que debutaron oficialmente con la selección. Pero la Albiceleste recayó en los mismos vicios que forzaron la salida de la mayoría de los históricos.

Amontonar buenos jugadores y librarse a la suerte de lo que cada uno pueda hacer, conduce al fracaso incluso a nivel sudamericano, donde las limitaciones técnicas se suplantan con rigor táctico.

No fue el caso de Colombia, claro, que además de futbolistas de jerarquía fue inteligente para mantener a Lionel Messi alejado del arco, con Wilmar Barrios como gran responsable, y sacar provecho de la descoordinación entre laterales y volantes argentinos para cubrir los espacios.

“Los jugadores saben muy bien que esto es largo y que quedan dos partidos por delante. Lo más importante es quedarse con lo bueno y corregir los errores que tuvimos”, afirmó Scaloni tras el partido, con escasa autocrítica, donde incluso le echó la culpa de la pobre actuación de su equipo al estado del campo del Arena Fonte Nova .

No convenció tampoco su explicación sobre el cambio del artillero Sergio Agüero por Matías Suárez, otro delantero, con el equipo abajo en el marcador. El Kun, que llegó al certamen con el respaldo de una magnífica temporada en el Manchester City, tuvo apenas un remate de gol durante el partido. Pero su baja calificación no puede escindirse del mayor defecto que tiene la selección argentina: la falta de juego en su mediocampo, de la que también es víctima Messi.

Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Leandro Paredes no dieron garantías en la recuperación y tampoco ofrecieron pases entre líneas o apariciones por sorpresa en área rival.

Seguramente para jugar ante Paraguay, el miércoles a las 21:30 en Belo Horizonte, habrá cambios en el equipo. Ángel Di María, que apenas tocó diez balones en los 45’ que jugó ante Colombia, dejará su lugar en el equipo.

También es probable que uno de los tres del medio descansará ante los guaraníes. También es una posibilidad que Milton Casco ingrese en el lateral derecho por Renzo Saravia, de muy flojo partido ante Colombia. El jugador de Racing marcó mal (los dos goles de los cafeteros vinieron desde su sector) y tampoco se proyectó por su banda, otra de las falencias generales que tuvo el equipo de Scaloni.

Es hora de cambiar para seguir soñando. Argentina todavía está a tiempo de recomponer el paso en esta Copa América, donde por ahora la lógica le gana el pulseada a la ilusión.

¿HAY LUGAR PARA EL HUEVO ACUÑA ANTE PARAGUAY?

La floja actuación de Ángel Di María ante Colombia, fue tan evidente que Lionel Scaloni lo cambió en el entretiempo del partido ante Colombia. Quién lo reemplazó fue Rodrigo De Paul y no el neuquino Marcos Acuña, como se especuló en un momento. La primera opción del entrenador recayó en el jugador del Udinese, quien tuvo una actuación aceptable y pudo combinar en un par de jugadas con Lionel Messi.

Aún faltan un par de días para el partido ante Paraguay y ahora en Belo Horizonte, hacia donde el equipo viajó anoche, Scaloni probará variantes.

La salida de Di María es una fija, mientras que si se recupera de una fatiga muscular, Roberto Pereyra podría ser la cara nueva en el mediocampo. Restaría saber a quién reemplazará, aunque el gran candidato es Guido Rodríguez.

La entrada La selección planea cambios para seguir en carrera se publicó primero en Catriel25Noticias.com.