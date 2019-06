Tenis de Mesa: Excelentes resultados Catrielenses en Buenos Aires

Del 15 al 17 de Junio se disputó en Buenos Aires el Gran Prix de Tenis de Mesa de Fetemba en las instalaciones del Instituto Romero Brest, en el Barrio de Nuñez, con presencia de dos alumnos de la Escuela Municipal, quienes puntuaron para el Ranking Nacional.

Ignacio Serra participó en Sub 9, donde se coronó SUB CAMPEON y en Sub 11 donde cayó en 8vos de final.

Santiago Serra participó en Sub 13, donde obtuvo el 3et Puesto y en Sub 15 donde cayó en 4tos de final.

La jugadora Priscila Jara, se bajó del Torneo por razones personales horas antes de comenzar el mismo.

Otro excelente resultado para el Tenis de Mesa local, que tiene una efectividad de podios casi perfecta con sus representantes.

El próximo Torneo que se aproxima es el más importante ( El Nacional ) que este año se disputará en el mes de Julio en Santiago del Estero donde la legión Catrilense ya aseguró su participación .

