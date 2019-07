Catriel elige 2.019. Entrevista a Mario Figueroa: candidato a presidir el Concejo Deliberante

(C25N) Marito, el jugador y fanático de «la Depo», él que con diálogo y conciliación logró un acuerdo histórico con los gremios. Es de la generación de jóvenes políticos nacidos en Catriel que dan esperanza a la comunidad. Hoy, es el compañero de fórmula de Viviana Germanier, candidata a Intendente por Juntos Somos Río Negro.

Mario Figueroa nació el 04 de julio de 1984, bajo el signo cáncer, en el hospital de Catriel, lo recibió la Dra. Aida Moure. «Soy hijo de madre soltera, ella trabajó toda la vida en la tintorería «Santa Rita» de don Marcos y ‘Nena’, yo a ellos los tuve toda la vida como abuelos, no como los patrones de mi mamá, siempre me trataron como a un nieto. ¿Mi papá?… Tuve la posibilidad de conocerlo a los 16 años, él preguntó y quiso venir a verme, mi mamá me lo planteo y yo no quise, no guardo rencor ni nada, pero no me interesa conocerlo», relató.

INFANCIA Y SU AMOR POR «LA DEPO»

Mario, era hijo único y la única familia que tenía en Catriel era su madre, empleada de comercio, trabajaba de 8 hs a 12 hs y de 16 hs a 20 hs. «Yo siempre fui del barrio, en aquel entonces ser madre soltera era algo que no estaba bien visto, y tampoco se recibía ayuda del estado, pero nunca me faltó nada… aunque costaba, cuando mis amigos tenían una bici, yo era el último en tenerla… pero por suerte siempre tuve mis cosas».

«Allí me nació el sentimiento por la Unión Deportiva Catriel, de chico siempre me encantó el fútbol, mi vieja quería que estuviera ocupado porque ella estaba todo el día trabajando, iba a inglés, a la tarde entrenaba en la Depo, tuve la suerte que había muy buena gente en la institución y tuve mucha contención».

Mario jugaba como volante, en las divisiones inferiores donde se consagró campeón del torneo de la Liga Confluencia, Juan Ludueña era el director técnico. «De grande mi vine a dar cuenta lo que me sirvió de chico estar en el club».

EDUCACIÓN Y SUS PRIMEROS TRABAJOS

Nivel inicial lo hizo en el Jardín N°7, primaria en la escuela 21 y secundaria en el comercial. «Cuando estábamos en 5° año en Catriel había retención de servicios en el año 2002 y me fui a terminar el último año en 25 de Mayo al Centro Educativo Polivalente (CEP)».

Al finalizar los estudios secundarios, decidió irse a estudiar a Buenos Aires, Licenciatura en Administración de Empresas, y se quedó en la gran ciudad hasta el 2009, ese último año consiguió trabajo en la empresa Sony Ericson. Ese año, la madre (sufre de artritis), tuvo un problema de salud, un pico de presión, fue en horas de la noche, Mario regresaba de dar una capacitación en Luján, y tuvo que esperar hasta el día siguiente para tomar el colectivo y viajar a Catriel. “Tengo que estar más cerca de mi vieja», dijo y tomó la determinación de pegar la vuelta, con la necesidad de estar cerca de la madre y pidió el pase a Neuquén, por las equivalencias y tratar de terminar su carrera.

Ya instalado en la ciudad neuquina, en 2009, la Argentina atravesaba un año complicado por la aparición de la gripe A (La gripe A (H1N1) fue una pandemia causada por una variante del Influenza virus A (subtipo H1N1), por lo que hasta noviembre no pudo retomar los estudios y comenzó a trabajar en una empresa de camiones con relación en los hidrocarburos, entre 2010/11, en los primeros pozos exploratorios en la incipiente zona «Vaca Muerta» .

En 2014 renunció, y decidió tomarse unas vacaciones en el exterior (México), luego de ese descanso y respiro, a la vuelta se encontró con que no podía conseguir trabajo. Lleno de preocupaciones por la situación, se acercaba el día de la madre, entonces viajo a Catriel a visitar a su mamá, donde lo esperaba una oportunidad laboral, ingresó a un reconocido comercio de la ciudad. Allí se comenzaron a abrir otras puertas..



EL PRIMER ENCUENTRO CON CARLOS JOHNSTON

Ya instalado en Catriel y con la oferta concreta de trabajo, Mario fue invitado a una cena del Movic, no lo conocía a Carlos Johnston, a pesar que en la primera elección les había brindado una capacitación a varios de los integrantes de la lista del partido vecinal. En ese encuentro, el intendente se acercó y le dijo que quería que trabajaran juntos en un programa de provincia, el Consejo de Seguridad Ciudadana Local, que finalmente no salió.

Después de seis meses, recibió un llamado del intendente que le propuso desempeñarse como coordinador en la Oficina de Empleo, no estaba nombrado, ni siquiera había un contrato, era un ‘becado’.

«Ese año político, 2015, hicimos toda la campaña de Alberto Weretilneck gobernador, Viviana Germanier Legisladora Provincial y Carlos Johsnton intendente de Catriel, con la victoria del Movic y JSRN», y en diciembre fue nombrado Coordinador de Relaciones Institucionales, en febrero – marzo quedó como director. En 2017 se generó la Secretaria de Relaciones Públicas y Privadas, con un impecable trabajo con los gremios y vínculos con las operadoras e instituciones.

OFRECIMIENTO PARA INTEGRAR LA FORMULA:

«Me sentí muy feliz, de alguna manera creo que es un reconocimiento al trabajo en equipo. Creo y así lo siento, es un compromiso muy grande, muchos de mis compañeros podrían ocupar este lugar, pero somos un partido con vocación de gobierno y debemos pensar en una lista pero también en conducir el municipio y para ello creo que tenemos un equipo muy capacitado».

Junto a Johnston y Germanier en lanzamiento campaña

POLÍTICA

Mario dio sus primeros pasos en la política en Neuquén con el Movimiento Popular Neuquino. La defensa de recursos naturales, recursos propios de la provincia, soberanía política, federalismo, fue lo que lo sedujo, «me gustaba mucho historia, yo trazaba un paralelo, cuando vengo a Catriel, veo a Carlos y que también JSRN empiezan a hablar de estas cosas y me gusto».

«La política me ha dado posibilidades que me han permitido desarrollarme de una manera, que si el día de mañana tengo que salir a buscar trabajo se me van a abrir muchas posibilidades».

«Entiendo la política como la herramienta para darle una mejor calidad de vida a la gente. Además siempre tuve ese sentimiento de que éramos de Catriel, viajaba por ejemplo a Cinco Saltos y era más importante que Catriel, hoy viajo a Cinco Saltos y me pone re contento que nuestra ciudad ha crecido 10 veces más. Me parece que en Catriel faltaba eso, que la gente se comprometiera, yo siempre digo que María Rosa Iémolo no debe haber sido tan mala, lo que hace mal es el acostumbramiento, llegó un momento que el pueblo estuvo adormecido y necesitó que se comprometiera otra gente, justamente para llegar a lo que tenemos ahora”.

«Quisiera que cada día haya más gente que este comprometida y tenga ganas de participar, porque cuando no participás cedes el lugar a otra gente que capaz no tiene las mejores intenciones».

Finalizando una paritaria con empleados municipales

FAMILIA

«Yo forme mi familia, vivo con mi señora, la conocí trabajando en la 1° Fiesta de Petróleo, ella integraba la comisión de reinas, había sido reina y seguía colaborando. Me llevó súper con mis suegros,

Convivo con Marina (Puente) hace un año y medio, estoy esperando mi primer hijo/a para diciembre, si es nena se va a llamar Sofía, si es varón Joaquín en honor a este hombre que era el patrón de mi mamá, que más que un patrón para mí fue un abuelo».



EL VECINO DE CATRIEL

«Uno lo único que se lleva en la vida es el cariño de los vecinos, hoy yo estoy circunstancialmente ahí y la gente lo reconoce».

Mario fue de los candidatos más aplaudidos y vitoreados durante el lanzamiento de la campaña de JSRN Catriel, «había gente allí que alguna vez no le di una solución, sin embargo estaba contenta, eso tiene que ver con la educación que uno trae de la casa, la manera de proceder, de no mentir, de ser honesto, de dar la cara».

«La realidad es que Catriel se forma por mucha gente que vino de afuera, y yo debo estar en las primeras generaciones de chicos que nacieron acá, que estamos haciendo cosas, y la gente siente más simpatía por lo que somos de acá, hay una cuestión generacional también».

MENSAJE FINAL

Con una infancia difícil, muchas veces de privaciones, una madre que trabajó toda la vida para darle a su hijo lo que necesitaba y brindarle las alas para que se pueda estudiar lejos de Catriel, capacitarse y forjar un futuro, «Siento alegría, me da la sensación de lo que uno trata de dejar es que la educación y el esfuerzo es lo que puede llevar a superarte o a estar mejor. A mi el estudio fue lo que me ayudó, ir a la universidad me abrió la cabeza, ten enseña a razonar y después trabajar».

«Hay que creer en la educación, es una herramienta que iguala a todo el mundo, que brinda oportunidades. Cuando comencé en la oficina de empleo más que crear una bolsa de trabajo, nos comprometimos a más. Fuimos a la UTN (Unidad Tecnológica Nacional) a gestionar cursos de oficio y la primer tecnicatura, ojalá en poco tiempo se puede lograr una universidad».

«La educación te da oportunidades, después hay que tener trabajo y responsabilidad, si uno le pone empeño, las cosas llegan y el estado debe estar para acompañar».

«Para seguir con este proyecto inclusivo, pido a mis vecinos de Catriel que el próximo 28 de julio nos acompañen, nuestra ciudad está cada vez mejor y puedo asegurar que seguirá creciendo, hay muchas obras en marcha y otras en proyecto. No detengamos el crecimiento».

Entrevista: Miguel Villablanca

Fotos: Miguel Suárez

