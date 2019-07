Liga Senior: Medanito se coronó como campeón del Apertura

Catriel-El domingo 30 de Junio se jugó en el predio de Veteranos la ultima fecha del TORNEO APERTURA de la Liga Senior que marcó la coronación de Medanito, quien en el último minuto logró el ansiado gol sobre Santa Cruz, derrotándolo 1-0 y sumando la máxima presea.

Ante un marco de más de 800 aficionados, desde las 10 hs se disputaron los encuentros , donde se contó con la presencia de autoridades Municipales entre ellos Marcela Candia, Mario Figueroa , la Senadora Provincial y Candidata a Intendenta Viviana Germanier , como así también fue relatado el encuentro final por Mario Muñoz de F.M Alas , encontrándose en un predio en optimas condiciones .

Cabe destacar que los 3 últimos partidos fueron de gran nivel , AUTOMOTORES ALEM de 25 de Mayo La Pampa se despidió del Torneo con una goleada de 7 a 1 a Joaquín V .González y así por diferencia de Gol se quedó con el 3er puesto del Torneo , en el ante último encuentro , también fue de gran nivel ya que La Unión y Barrio Esfuerzo Propio se jugaban el SUB Campeonato y fue este último con gol de Andrés Bogado que ganó 1 a 0 y se quedó con el título de Sub CAMPEÓN.

El último encuentro que consagrara a Medanito, enfrentando a Santa Cruz, fue polémico y para el infarto , ya que se enfrentaron los dos mejores equipos del Torneo BARRIO SANTA CRUZ y MEDANITO , el encuentro fue muy intenso y disputado, el primer tiempo fue de estudio aunque el equipo de Santa Cruz comandado por Ariel Olguín careció de juego para ir a buscar el encuentro , ya que el empate favorecía a Medanito . Olguín propuso un 4 – 4 – 2 y MEDANITO lo esperaba e intentaba jugar de contragolpe, todo transcurrió en el medio campo donde _Luis Fernández, Briongos , Guerrero y José Ramírez intentaban tomar el balón pero Horacio Morales y Daniel Megliolli junto con Horacio Gil impidieron que SANTA CRUZ se hiciera del balón.

El segundo tiempo cambió y Santa Cruz fue en busca del triunfo, mientras MEDANITO seguía intentando jugar de contra , Luis Fernández se lo perdió en dos ocasiones, Briongos pierde una oportunidad al patear y la pelota pasa mi cerca del poste, mientras Mauricio Pietrelli saca un remate que es tapado cuándo tenia destino de gol , hasta que llega el centro de la polémica, tiro libre para Santa Cruz, lo ejecuta Luis Fernández, previa a una falta a Mauricio Pietrlli y Lalo Salina conecta de Cabeza ,Omar Ríos no logra controlar, todo los aficionados de Santa Cruz gritan gol y el asistente N 1 Rodolfo Lloren marca fuera de Juego , quedará para la polémica.

Medanito realiza un Cambio entra Violindo Cárdenas ex jugador de Santa Cruz , este se va arriba en busca del tal ansiado gol , y en una contra terrible la pelota le llega sacando un zapatazo que Toni Olguín arquero de Santa Cruz logra tocar, pero el balón besa la red finalmente y Cárdenas cumple con la ley del ex , así MEDANITO logra abrir el marcador , quedando poco para el final del encuentro y Daniel Alarcón de MEDANITO por demorar el Juego es expulsado por el Árbitro Rodrigo Verdugo, los minutos finales fueron con SANTA CRUZ atacando pero no le alcanzó.

Resumen de la fecha N 11

1 – BARRIO 400 VIVIENDAS 4 ( Luis Mercado ,Alberto Inastroza, Ivan Contreras y Ramon Roquer ) Vs LAS DOS D 1 ( Héctor Maroa )

2 – ZONA SUR 3 ( Ariel Oro , Daniel Villa y Carlos Rivero en contra ) Vs GASME S.R.L. 1 ( Carlos Zoarso)

3 – ORGANIZACIÓN SILVERO 5 ( Miguel Abendaño y Julio Garcia x 4 ) Vs AMUKAN 3 ( Benjamin González y Fabian Munives x 2 )

4 – AUTOMOTORES ALEM 7 ( Luis Cerna y Carlos Fernández x 6 ) Vs JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 1 ( Luis Carreño 1 )

5 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 1 ( Andrés Bogado) Vs La Unión 0 .

6 – MEDANITO 1 ( Violindo Cárdenas) Vs BARRIO SANTA CRUZ 0

TABKA FINAL DE POSICIONES :

1 – MEDANITO 27 PUNTOS

2 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 24 PUNTOS

3 – AU6OMOTORES ALEM 22 PUNTOS

4 – BARRIO SANTA CRUZ 22 PUNTOS

5 – LA UNIÓN 19 PUNTOS

6 – ORGANIZACIÓN SILVERO 14 PUNTOS

7 – LAS DOS D 13 PUNTOS

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 13 PUNTOS

9 – AMUKAN 10 PUNTOS

10- ZONA SUR 7 PUNTOS

11- JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 7 PUNTOS

12- GASME S.R.L. . .. . 3 PUNTOS

GOLEADOR DEL TORNEO

1 – CARLOS FERNÁNDEZ A.Alem 15 goles promedio de gol por partido

Valía menos vencida

1 – OMAR RÍOS de MEDANITO 4 GOLES en contra en 11 fechas.

Premio al equipo más correcto

MEDANITO .

En 11 fechas se convirtieron 222 goles.

La entrega de premios estuvo a cargo de autoridades Municipales entre ellas la legisladora provincial Viviana Germanier , el presidente de la Liga Cristian Pereyra y el D.T de la Seleccion de Catriel Daniel Sanhueza .

