Catriel elige 2.019. Ely Cofré (MPP) lanzó la campaña hacia el 28J

(C25N) «El M.P.P es parte de Juntos Somos Río Negro aunque les duela, aunque no quieran y aunque nos coloquen vallas en las calles, aquí estamos señores». Fuerte discurso de la candidata a Intendente Elizabeth Cofre, esta mañana, durante el lanzamiento de campaña que contó con la presencia del legislador provincial de JSRN y presidente del Movimiento Patagónico Popupar Elvis Cides.

En el día más frío del año con una sensación térmica de -4°C en la ciudad, ‘Ely’ le puso calor a la campaña política con un encendido y emotivo discurso dirigido a un salón colmado de vecinos y simpatizantes, donde se presentó la lista de candidatos del Movimiento Popular Patagónico con vistas a las elecciones municipales del próximo 28 de julio.

Ernesto Acébal, compañero de fórmula de Cofré, fue el encargado de romper el hielo en el lanzamiento de campaña: «agradecer a todos por poner en funcionamiento nuevamente el partido, yo confío en la candidatura de ‘Ely’, quiero agradecer la presencia de las autoridades del Movimiento Popular de provincia».

Por su parte Elvis Cides, legislador por JSRN y presidente del MPP, manifestó: «es un gran orgullo estar en Catriel acompañando este lanzamiento de campaña, veo que han armado una lista importante, con equilibrio, donde la experiencia y la juventud se juntan para trabajar por Catriel. Es un proyecto que tiene ideas y por sobre todo con espíritu de trabajo, es otra forma de hacer política».

«La mayoría de los que estamos acá trabajamos para la campaña de Alberto (Weretilneck) gobernador en su momento, de Arabela (Carreras) después, se ha obtenido un triunfo importante”.

“El MPP a nivel provincial está en Juntos Somos Río Negro, de hecho la primera candidatura de Alberto se da desde el M.P.P cuando todavía no existía Juntos como partido. Esa alianza a nivel provincial continúa, eso no quita que cada localidad tenga autonomía, que la dirigencia local en aquellos lugares donde no ha habido acuerdos, nosotros respetamos desde la conducción provincial estas cuestiones».

«Esta propuesta va a dar que hablar, seguramente vamos a hacer una muy buena elección y llegar a conducir los destinos de la ciudad de Catriel» concluyó Elvis Cides.



La encargada de cerrar el acto fue la candidata a intendente municipal por el MPP Elizabeth Cofré: «Muchas gracias a todos, queremos mostrar algo mejor, somos la opción que va a cambiar lo que no está bien, a mejorar lo que se está haciendo y va a hacer lo que falta hacer, siempre con el acompañamiento de todos ustedes, nuestros vecinos».

«Tenemos un referente de otro espacio político (UCR), Ramón Villablanca, diferente al movimiento patagónico como yo, pero nos estamos incluyendo. Hoy dijimos, vamos a estar juntos porque sabemos lo que queremos para Catriel. También lo tenemos a Daniel Perfumo (referente de Cambiemos), porque entiende que así como el MPP cree en la diversidad, cree en las raíces, en que se puede cambiar». Destacó Cofré

«Debemos pensar en conjunto, no tener mezquindades. Si pensamos diferente será porque somos mentes abiertas que queremos lo mejor. Nos vamos a concentrar en proyectos, en hacer y hacer…»



La candidata resaltó: «vino la conducción del MPP que es parte de Juntos Somos Río Negro aunque les duela, aunque no quieran y aunque nos coloquen vallas en las calles, aquí estamos señores».

«Hay que tener firmeza, con todo el dinero del mundo no alcanza sino sabemos cómo distribuir las riquezas en una ciudad como la nuestra. Eso vamos a hacer nosotros, una distribución de la riqueza equitativa». Concluyó la candidata a intendente por el Movimiento Popular Patagónico.

