Política. Entrevista a Miguel Pichetto, candidato a Vicepresidente «Juntos por el Cambio»

«Vamos a ganar las primarias y resolver el proceso electoral en octubre, sin ballotage, se va a definir en primera vuelta». Aseguró el candidato a Vice Presidente de la Nación y compañero de fórmula de Mauricio Macri por «Juntos por el Cambio», en diálogo exclusivo con Radio Alas.

El actual senador nacional adelantó que el próximo gobierno será de unidad entre los argentinos donde se deberá «poner en marcha el país, generar empleo, crecimiento y mejores salarios».

El senador Rionegrino habló en el programa ‘Hoy x Hoy’ y destacó la gestión del gobernador de la provincia: «sería bueno que yo fuera vicepresidente para Río Negro, creo que con Weretilneck podríamos trabajar juntos muy fuertemente por los intereses de nuestra provincia. Es un hombre experimentado, juntos podríamos estar en una tarea positiva».

«La provincia necesita un interés muy firme en defensa de la actividad petrolera, del frácking que se desarrolla en Río Negro, con gas y petróleo, todo esto tiene que ver con el mundo del trabajo.

Hay que generar servicios acordes para trabajar en “Vaca Muerta” y toda la zona petrolera de la provincia. Hay que defender a los empresarios Rionegrinos, a las empresas, de transporte y servicios, a los que generan trabajo en la provincia», manifestó.

ACUERDO UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR

El Mercosur y la Unión Europea anunciaron un acuerdo de libre comercio cuya negociación llevó más de 20 años. Ocurrió en la última reunión técnica en Bruselas, a fines de junio, en paralelo a la Cumbre del G-20 en Japón. El acuerdo supone la eliminación paulatina de aranceles para el 92% de las importaciones del Mercosur y aplicará un acceso preferencial (cuotas u otras modalidades) al 7,5%. Como contrapartida, el Mercosur eliminará las tasas para el 91% y dejará excluido el 9% de los productos considerados «sensibles» para la región.

Pichetto respondió a quienes criticaron este acuerdo: «no saben nada… La fruta va a entrar con arancel 0 a Europa, a partir de la ratificación por parte del Congreso de este acuerdo, todos lo que son productos primarios se van a ver beneficiados, la pera y la manzana en primer lugar. Mejora notablemente la rentabilidad de los sectores exportadores, los coloca en un plano mucho más competitivo. Es muy importante para la producción primaria y para los derivados como el jugo por ejemplo».

EXPORTACIÓN DE CARNE

«La carne es una actividad de una potencia extraordinaria en la Argentina, la experiencia que tiene nuestro país no la tiene nadie», destacó el Senador.

«Brasil tuvo sus inconvenientes y a China le pasó con la carne porcina, hubo una pandemia muy importante, eso le abre a la Argentina una gran oportunidad de ser un receptor de inversiones chinas para producir porcinos. Las cantidades que se requieren son muy importantes y habrá que poner toda la potencia, pero la Argentina está en condiciones de hacer eso», anunció.

CANDIDATURA A VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN

El presidente de la Nación Mauricio Macri elogió a quien fuera jefe de la bancada Peronista en el Congreso Nacional. Según el mandatario, eligió a Pichetto para lograr “un país donde todos puedan progresar a partir de su trabajo, integrarnos al mundo y mirar al futuro”, y tener “una democracia con pluralismo, libertad de prensa y defensa de los DDHH, y combatir el delito dentro de la ley sin falsos garantismos”.

“Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar”, remarcó y concluyó: “Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación”. De esta manera se termina de confirmar el sacudón del escenario electoral para los próximos comicios que generó la decisión del oficialismo ante la búsqueda de consolidar el modelo económico en los próximos cuatro años.

Por su parte Pichetto manifestó: «»hay que trabajar en políticas de grandes acuerdos, fue para eso que me ha convocado el presidente, es un desafío enorme dirigido a mejorar los destinos del país».

«Construir un camino ligado a la unidad nacional, una idea de fuerte contenido espiritual, en el sentido que si no hay unidad, si sigue habiendo una grieta estamos perdidos. Después la definición de las políticas de estado, hay que tener una democracia de concertación, de grandes acuerdos nacionales para poder sacar el país adelante. El escenario de la guerra permanente, que cada vez que se trata una ley se prende fuego el congreso, eso no le sirve a nadie».

Además sentenció: «el espacio del peronismo que acompaña a Unidad Ciudadana, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández ya no me contenía, no era lo que yo pienso para el país».

PASO

El domingo 11 de agosto, los argentinos deberán dirigirse a las urnas para votar en las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) donde se elegirán los candidatos para la elección presidencial del 27 de octubre.

El candidato a vicepresidente por «Juntos por el Cambio» aseguró un triunfo en primera vuelta: «hay buenas expectativas, creo que vamos a ganar las primarias y resolver definitivamente el proceso electoral en octubre sin ballotage, se va a definir en primera vuelta. El escenario se va a polarizar mucho más en octubre y el que obtenga 45 puntos gana la elección, la primaria va a funcionar como una primera vuelta y octubre será la elección definitiva».

«En la Argentina se enfrentan dos coaliciones una del centro que representa el presidente Macri con su candidatura y una coalición de centro-izquierda que representa a Fernández-Fernández. Creo que las opciones terceras como Lavagna y Espert van a quedar muy achicadas en el proceso de la primaria» dijo Pichetto, y se esperanzó que estas terceras fuerzas acompañarían en un posible escenario de ballotage.

PRÓXIMO GOBIERNO

«Hay que hacer una convocatoria a los argentinos, una propuesta a la unidad, que tenga que ver con una visión del desarrollo y el crecimiento. Hemos atravesado una crisis con corridas financieras y devaluación que ha impactado en el poder adquisitivo de la gente. Creo que la economía tiende a estabilizarse y mejorar, el dólar está estable, este es el escenario para comenzar a crecer si mantenemos un esquema de certidumbre de política capitalista inteligente». Sostuvo el candidato a Vicepresidente

«El mundo del trabajo es el desafío que tiene el gobierno del presidente Macri en este segundo período, poner en marcha el país, generar empleo, generar crecimiento, mejores salarios».

«Debemos llevar el acuerdo de Vaca Muerta a todos los sectores económicos productivos del país. Ese acuerdo tripartito entre el gobierno, el sector empresario y los trabajadores nos hará crecer, tener mejores salarios y tener más empleos. Ese es el modelo que tenemos que implementar en el mundo del trabajo: modernización, productividad, más empleo en blanco y menos planes, porque el plan es para una contingencia, para un momento dramático».

«Mi visión siempre está ligada a Río Negro, el interés que tiene la provincia, la potencia que es, tiene todo: minería, petróleo, gas». Concluyó Miguel Pichetto candidato a Vice Presidente de la Nación y compañero de fórmula de Mauricio Macri por «Juntos por el Cambio».

La entrada Política. Entrevista a Miguel Pichetto, candidato a Vicepresidente «Juntos por el Cambio» se publicó primero en Catriel25Noticias.com.