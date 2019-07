El CRC Femenino clasificó en dos divisiones al Regional Patagónico

Las chicas del Catriel Rugby siguen a pleno en la vigente temporada, esta vez logrando clasificar a sus dos equipos representativos, Primera división y Juveniles.

El encuentro disputado el pasado domingo en Neuquén Rugby Club, dejó para el CRC en Primera estos resultados: CRC VS Marabunta 17-10, CRC vs Roca 5-10, CRC vs Patos 37-0

De esta forma la Primera y también Juveniles lograron el ansiado paso al Torneo Regional Patagónico a realizarse en Chubut el 3 y 4 de agosto.

