Tecpetrol incursiona en el desarrollo de petróleo no convencional en Vaca Muerta

El Gobierno de la Provincia de Neuquén anunció hoy la adjudicación por 35 años de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos sobre las áreas Los Toldos II Este (petróleo) y I Norte (gas), siendo Tecpetrol el operador del área con un 90%, en sociedad con Gas & Petróleo de Neuquén, con el 10% restante. El anuncio fue realizado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en un evento del que participaron el senador del MPN Guillermo Pereyra; Alberto Saggese, presidente de GYP (Gas y Petróleo del Neuquén); Pablo Iuliano, Director Regional de la Cuenca Neuquina de Tecpetrol, y Carlos Ormachea, Presidente y CEO de Tecpetrol.

La adjudicación fue formalizada a través del Decreto N° 1392/2019, del gobierno de Neuquén. Con una inversión comprometida de US$ 113 millones para los próximos tres años en ambas concesiones, Tecpetrol continúa su apuesta por los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Los Toldos II Este es un área de 77 km2 con objetivo de petróleo no convencional, mientras que Los Toldos I Norte es un área de 203 km2 en la que la empresa tiene como objetivo extraer gas de Vaca Muerta.

“Nosotros creemos más que nunca en lo que Vaca Muerta es y en las posibilidades que representa. Y creemos en Neuquén, que es la provincia donde pudimos ejecutar nuestro proyecto con todas las instituciones: gobierno, sindicatos y comunidad. Hemos podido hacer algo extraordinario en Fortín de Piedra y lo pudimos ejecutar porque contamos con la cooperación de la comunidad neuquina”, afirmó Carlos Ormachea.

El Presidente y CEO de Tecpetrol destacó la oportunidad que implica el desarrollo de la cadena de la de valor de la industria petrolera: “Vaca Muerta va a necesitar expandir y mejorar sustancialmente la capacidad que tenemos en la industria nacional y Neuquén tiene la oportunidad de jugar un rol importantísimo en el crecimiento de esta cadena de valor. Debemos desarrollar conocimiento, integrar tecnología e invertir para poder entre todos lograr que esto sea mucho más grande”.

Tecpetrol opera el yacimiento de gas no convencional Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, desarrollado en 18 meses, con una inversión ejecutada de US$ 2000 millones y que pasó de producir 0 a 17,5 millones de m3 de gas diarios, lo que representa el 13% del gas que se produce en el país. Este desarrollo generó en su pico de obra 4.500 puestos de trabajo directos, entre los creados por las actividades de perforación y producción de gas, y por la construcción y mantenimiento de las instalaciones de superficie, e involucró a más de 1.000 empresas de Argentina, en su mayoría pymes.

Desde 2018, Tecpetrol implementó en la Provincia de Neuquén 11 programas educativos dirigidos a escuelas técnicas medias y Universidad del sistema público, que alcanzaron a más de 650 estudiantes y 70 docentes de Añelo, Senillosa y Neuquén. Este año se sumará la localidad de Rincón de los Sauces a estos programas. Asimismo, en estas 4 localidades se llevaron a cabo actividades culturales de las que ya participaron más de 2600 personas.

A la vez, la empresa desarrolló un Programa de Salud Ocular en las localidades de Añelo y Sauzal Bonito a través del cual se evaluaron oftalmológicamente a 680 niños y niñas, brindando derivación o lentes a los casos que lo requirieron. Este programa iniciará en el mes de agosto su segunda etapa, sumando a niños y niñas de Rincón de los Sauces.

En lo que refiere a su compromiso con el desarrollo de proveedores locales, más de 90 empresas regionales están participando del Programa Propyme 2019, incrementando 10 veces el número de empresas locales bajo programa respecto de 2017, y sumando más 1500 horas de capacitación.

A través de estos programas Tecpetrol hace su aporte para el desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera.

