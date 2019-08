Catriel. Ambientalistas se movilizan por “No a Portezuelo en manos de Mendoza”

C25N

(C25N) La Fundación Patrulla Ecológica Catriel realizará una manifestación en Puente Dique el próximo 17 de agosto y la protesta se replicará en varias localidades que se encuentran en la ribera del Río Colorado, en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

La provincia de La Pampa fue la primera en oponerse al avance de la construcción de la represa en los términos y condiciones planteados por Mendoza y el Gobierno Nacional. La situación actual del cauce del río Colorado es crítica y podría agravarse de hacerse la presa: podría afectar el caudal y la calidad de agua que consumen y usan para el riego. Posteriormente se fueron sumando instituciones intermedias de las distintas provincias que componen el comité interjurisdiccional del Río Colorado.

Silvana Areco (Presidente de la Fundación Patrulla Ecológica), en diálogo con “Radio Alas” comentó los motivos que llevan a manifestarse: “la obra es una realidad porque el dinero se comienza a enviar en unos meses, por eso nos queremos sumar a los reclamos que se vienen haciendo”.

Cabe destacar que esta semana mediante el decreto 519, el presidente Macri ratificó el acuerdo alcanzado el 13 de junio por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El mismo establece que Mendoza recibirá 1.023 millones de dólares para la realización de la represa.

Desde la fundación se está organizando una manifestación simultánea para el día 17 de agosto (feriado). “Se va a realizar en todas las comunidades a lo largo de la ribera del río, en toda la cuenca. En Rincón de Los Sauces, Catriel y 25 de Mayo en Puente Dique, en Río Colorado y Pedro Luro provincia de Buenos Aires”, destacó Areco.

“Queremos hacer lectura de distintos documentos, informarnos, que es lo que nos falta. Sabemos que el gobernador de Mendoza tiene un fuerte compromiso con lo energético, con la minería, por eso no sólo está prevista esta obra sino también la reactivación de Potasio Río Colorado, Hierro Indio (minera), la explotación de hidrocaburos en Vaca Muerta, el río y el agua son utilizados fuertemente por la actividad minera y eso va a ser un gran impacto en el consumo y la producción”, comentó con preocupación.

“El reclamo concreto que se va a exteriorizar en esta manifestación será que la obra Portezuelo del Viento no quede en manos de una provincia, Mendoza, que solo ha hecho un impacto ambiental desde su lugar, no se ha hecho un impacto ambiental sobre toda la cuenca. Debe haber una audiencia pública, es decir que no se ha cumplido con los requisitos que debe tener esta obra”, advirtió.

“Invitamos a toda la comunidad, instituciones, políticos locales, si quieren acompañar vamos a estar el 17 de agosto en Puente Dique a partir de las 15 hs, Estamos estudiando y diagramando un documento para leer ese día, poder hacerlo llegar a nuestro gobernador y a todo aquel que lo quiera escuchar”. Concluyó la ambientalista

