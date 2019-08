Regresa la apasionante Liga Senior con el torneo Clausura

C25N

El domingo 4 de agosto a partir de las 10 ha, en el predio de Veteranos, comienza el clausura 2019 de la apasionante liga Senior de Catriel con 13 equipos confirmados.

El nuevo torneo iniciará el domingo como siempre en cancha de El Pozón

El presente es un año muy especial para la liga Senior, ya que en el mes de octubre 4 selecciones de diferentes categorías, concurrirán a participar invitados por la AFA al Nacional de Veteranos a disputarse en diferentes sedes , los equipos Catrilenses jugarán en Cipolletti y Entre Ríos

La primer fecha tienen los siguientes cruces :

1 – AMUKAN VS TRANSPIRTE HERNANDEZ

2 – JOAQUIN V. GONZALEZ VS GASME S.R.L.

3 – LA UNION VS BARRIO 400 VIVIENDAS

4 – BARRIO ESFUERZO PROPIO VS LAS DOS D.

5 – MEDANITO VS ORGANIZACION SILVERO

6 – BARRIO SANTA CRUZ VS TECCONT

LIBRE : AUTOMOTORES ALEM

