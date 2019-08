Sergio Wisky visitó Catriel. Fue agredido por un militante Kirchnerista

C25N

“Tenemos mercados para que este desarrollo agro-productivo que Catriel encaró para diversificar la economía, tenga sus frutos”. Aseguró Sergio Wisky actual diputado nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

El Rionegrino se presenta por la reelección por el espacio que encabeza el Presidente Macri acompañado por Miguel Pichetto.

Wisky visitó este martes la ciudad de Catriel y luego realizó un recorrido por la zona de Peñas Blancas, en el ámbito de campaña con vistas a las PASO del próximo domingo.

En diálogo con “Radio Alas” manifestó: “es una instancia de votación que ha tomado una gran envergadura porque se juega el futuro de Argentina. El camino es Mauricio Macri y Miguel Pichetto, estamos apostando a Río Negro. Vamos a tener un vicepresidente Rionegrino, Pichetto representa la política del acuerdo, del consenso, y fundamentalmente de la gestión para la provincia”.

Wisky fustigó duramente al anterior gobierno kirchnerista: “el cambio es caminar sobre la verdad, no sobre la mentira. Dijeron que no íbamos a pagar aerolíneas, la tuvimos que pagar, dijeron que no íbamos a pagar YPF, la tuvimos que pagar… mentirle a la gente, en algún momento se termina la mentira. Es como tarjetear en tu vida, si gastas el doble de lo que te ingresa, en un momento dado la tarjeta te vuelve y tenés que pagarla, sino te la sacan”.

“Eso sucedió en la Argentina, nos dijeron que teníamos plata y gastamos más de lo que teníamos. La luz no valía nada y tuvimos que importar 7.000 millones de dólares por año para poder tener luz y gas en nuestras casas y así y todo teníamos cortes por todos lados. Decían que Aerolíneas iba a perder empleo y dejar de viajar si ingresaban otras empresas, hoy se duplicó el trabajo, 48% más de empleados, más ingresos. Los puertos estaban tomados por las mafias de los sindicalistas, la UOCRA en La Plata era otra mafia, todo eso se fue resolviendo” indicó.

“Pero recordemos que todo fue creado en base a un relato, teníamos menos pobres que Alemania, no había inflación, la inseguridad era una sensación, que el narcotráfico en la Argentina no había hecho anclaje, todo eso era mentira. Hoy estamos viendo todos los días que Patricia Bullrich (Ministra Seguridad Nación) está metiendo en la cárcel a narcotraficantes y eso implica un esfuerzo enorme como sociedad”. Destacó el diputado nacional.

“Nos duele trabajar sobre la verdad, nos duele que haya un 30% de pobres, que la Argentina no tenga agua, ni cloacas, que la tuvimos que hacer, que las rutas estén como estaban, y que no se hayan terminado, y hoy se están terminando” sostuvo Wisky.

INFLACIÓN

Una de las problemáticas irresueltas que más reclaman los argentinos tiene que ver con la inflación, el diputado reflexionó al respecto: “son 70 años de una inflación del 62% promedio sacando las épocas de hiperinflación, eso significa que cuando tenés inflación es que gastaste más de lo que podías. Algo nos pasó como sociedad, como dirigencia, había que tomar el toro por las astas, se pagó el costo social, político y económico, hay gente que la pasó mal, pero de a poco vamos a ir mejorando y de a poco vamos llegando del otro lado del río, que tendríamos que haber llegado hace años pero nadie se animaba a cruzarlo”.

“Creemos que con la incorporación de Miguel Pichetto le ha dado una envergadura y un aire para terminar de cruzar ese río, lo vamos a cruzar. Este año la inflación está bajando, se estabilizó el dólar, y a fin de año muchos trabajadores van a empezar a ganarle a la inflación. Fue duro para todos, pero le pedimos este gran esfuerzo como sociedad”, anunció.

VACA MUERTA

El polo energético que significa Vaca Muerta para el país, genera gran expectativa en el gobierno. “El año que viene arranca una Argentina con Vaca Muerta que viene despegando, con el contrato que vamos a hacer con Mercosur y la Unión Europea, el cual nos va a permitir exportar mucho más. Esos dos grandes desafíos que tenemos para los próximos años le va a cambiar la vida a los argentinos”, sostuvo

“Vamos a resolver uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Hace más de 40 años que tenemos un 30% de pobreza, es el gran desafío que tenemos, y esto solamente se hace con trabajo” dijo.

CATRIEL

El diputado Wisky en su recorrida por la ciudad mantuvo una serie de reuniones con vecinos e instituciones: “sabemos que esta sociedad estuvo golpeada por los bajones del petróleo, pero en Vaca Muerta hay un desarrollo de 12.000 pozos que se van a perforar, ahí el petróleo de Catriel y la zona van a jugar un rol importante, como Allen en el gas”.

Además destacó la producción de cerdos que implementó el municipio a través de la granja porcina, “tenemos una oportunidad, ha disminuido la producción China así que se nos abre una ventana de oportunidad. Estamos exportando mucha carne vacuna a medio oriente y Japón, ahora se agrega Corea. Tenemos mercados para que este desarrollo agro-productivo que Catriel encaró para diversificar la economía, tenga sus frutos”.

MENSAJE FINAL

“Le pedimos que nos acompañen en este esfuerzo que han hecho ya, que Mauricio y Miguel Pichetto, la fórmula está Río Negro ahí, que es el futuro de la Argentina. Que nos acompañen a mejorar este gobierno que es de todos, que en este gobierno van a estar representados con Miguel Pichetto y conmigo en la lista para diputados” concluyó el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro.

Cuando el Diputado finalizó la entrevista, un reconocido militante del Kirchnerismo local lo abordo en la vereda de la emisora y lo agredió verbalmente con insultos hacia él y sus acompañantes quienes intentaban contenerlo para que no se acerque al legislador. Cuando Wisky le preguntó a que se debía tanto enojo, el hombre (muy sacado) sólo se limitaba a decir que “eran todos unos mentirosos, que engañaron a la gente….”.

