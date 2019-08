Catriel. Comenzó reunión de Intendentes petroleros

C25N

(C25N) Varios jefes comunales y/o representantes de municipios productores ya están reunidos en esta localidad para elaborar un documento que expresará la preocupación de los mismos ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional relacionadas al las consecuencias que acarrea el congelamiento de los combustibles. “Que el dinero no salga de las provincias y de los municipios”. Dijo en Intendente Johnston.

Participan representantes de Cervantes, Allen, Cinco Saltos, Cordero, Campo Grande y de Catriel.

Antes de ingresar a la reunión, todos coincidieron en pedir al gobierno nacional buscar otras alternativas sin tocar los fondos provinciales y municipales. “La coparticipación no se toca”. Coincidieron

El Intendente anfitrión, Cralos Johnston expresó: “Aclaro que no estoy en contra del gobierno nacional, no estoy a favor de este tipo de medidas inconsultas que afectan a municipios, pymes y por ende a trabajadores”.

Estamos en un clima de incertidumbre. Hay obras y eventos que no podremos realizar. Por ejemplo hoy debo decir que la Fiesta del Petróleo no la vamos a poder hacer. Esta situación no da para gastar un dinero que podemos invertir en otra cosa”. Explicó

Al final de la reunión se elaborará un documento en conjunto y se dará a conocer a la prensa.

