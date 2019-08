La legión catrielense sigue cosechando logros a nivel nacional

C25N

La Escuela Municipal de Tenis de Mesa brilló en el Challenger Nacional de Buenos Aires , disputado en Bahía Blanca , los días 24 y 25 de agosto. Torneo puntuable para el Ranking Argentino, que tiene a los catrielenses en lo más alto.

Cinco fueron los representantes de nuestra ciudad, obteniendo ocho podios, en lo que fue otra descomunal actuación, reafirmando el protagonismo de Catriel en el Tenis de Mesa nacional.

Ignacio Serra: se coronó bicampeón en sub 9 y sub 11 al vencer en las finales, por contundentes 3 a 0, a Alan Jun Nakagama de Fetemba y a Francisco Crimoldi de Bs As, respectivamente.

Martín Olate: compitió en la categoría sub 11, donde no logró pasar de zona, pero se coronó campeón en la llave B, al ganar la final por 3 a 0, ante Facundo Marconi de Bs As. En sub 13 cayó en 8vos de final .

Tobías Pereyra : en sub 13 obtuvo el 3º puesto (medalla de bronce) al caer en la semifinal por 2 a 3, luego de ir ganando 2 a 0, frente el campeón del Torneo Valentín Basso de Fetemba . En sub 15 llegó hasta 8vos de Final .

Santiago Serra: logró el subcampeonato (medalla de plata) en la categoría sub 13, al caer en la final ante Valentin Basso de Fetemba, 1 a 3. En sub 15 escaló hasta 8vos de final.

Manuela Pereyra: arrasó en sub 13, coronándose campeona invicta, sin ceder un set, la final fue ante Ludmila Escobedo de Mar del Plata, donde se impuso por 3 a 0. Campeona invicta también en sub 15, en la final venció a Camila Perez de Mar del Plata con un marcador de 3 a 0. En tanto que, en mayores obtuvo el subcampeonato, luego de caer frente a Isabella Fragapane de Bahia Blanca por 3 a 0.

Priscila Jara : se bajó del torneo horas antes de partir por problemas personales .

La delegación estuvo acompañada por su coach Cristián Pereyra .

