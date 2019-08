Río Negro y Neuquén dan marcha atrás y retiran la demanda de la Corte

C25N

En una dura embestida conjunta, 13 gobernadores presentaron este lunes en la Corte Suprema acciones individuales de inconstitucionalidad y medidas cautelares contra los dos decretos post PASO de Mauricio Macri con medidas pro consumo que les generan recortes millonarios en la coparticipación hasta fin de año.

Sobre el filo, en cambio, la Casa Rosada logró frenar las demandas de Río Negro, Neuquén y Misiones, a fuerza del inicio de diálogos bilaterales con la promesa de analizar antes de fin de mes “alternativas” para evitar el desfinanciamiento de las arcas locales. Aunque las dos patagónicas mantienen sus presentaciones de la semana pasada contra el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días.

“Hay que dirimir las diferencias en una mesa de diálogo como lo hemos hecho estos cuatro años, no en la Justicia”, enfatizaron desde el Gobierno nacional ante Ambito y recordaron los “esfuerzos para ponerle un punto final a los juicios preexistentes entre Nación y las provincias”. Y en el score miraron el vaso medio lleno: remarcaron que “11 provincias no fueron a juicio”.

Las medidas anunciadas por Macri tras el cachetazo electoral de las PASO y la posterior trepada del dólar incluyen la suba de piso de Ganancias, cambios en monotributo y autónomos y quitas del IVA a alimentos de la canasta básica, que impactan en la coparticipación. Por esa razón, las provincias exigen una compensación a Nación de al menos $ 30 mil millones.

Con ese telón de fondo, y amalgamados por el enojo que disparó la decisión “unilateral” del Presidente, el bloque que desembarcó hoy en la Corte incluye un mix que pegotea a mandatarios peronistas con otros de fuerzas provinciales.

En el primer lote marcharon Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Rosana Bertone), Catamarca (Lucía Corpacci), La Pampa (Carlos Verna), La Rioja (Sergio Casas), Salta (Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna), San Luis (Alberto Rodríguez Saá), Santa Cruz (Alicia Kirchner), Tucumán (Juan Manzur) y San Juan (Sergio Uñac).

En el segundo, en tanto, se anotaron Chubut (Mariano Arcioni, en medio de una dura crisis provincial), Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y Santa Fe (Miguel Lifschitz).

En cambio, otro mix de distritos maneja tiempos diferentes:

Tres de ADN peronista -la poderosa Córdoba (Juan Schiaretti), Chaco (Domingo Peppo) y Entre Ríos (Gustavo Bordet)- no se presentaron hoy (aunque el tercero lo haría en las próximas horas), en un contexto marcado por el inicio de las negociaciones bilaterales de la Casa Rosada con las 19 provincias que sellaron un documento contra Macri, y

Tampoco se presentaron las de Cambiemos, alineadas -por el momento- con Balcarce 50: las macristas Buenos Aires (María Eugenia Vidal) y CABA (Horacio Rodríguez Larreta), y las radicales Corrientes (Gustavo Valdés), Jujuy (Gerardo Morales) y Mendoza (Alfredo Cornejo).

Sorpresivamente, y a contramano del cálculo que manejaban hasta último momento en el foro de Fiscales de Estado, finalmente no concretaron su desembarco hoy en el máximo tribunal tres mandatarios de fuerzas provinciales: el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), el neuquino Omar Gutiérrez (MPN) y el misionero Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia).

Estratégica, comenzó a actuar la Casa Rosada y abrió una vía de negociación bilateral con esos distritos.

“En principio se tenía prevista la presentación del escrito hoy ante la Suprema Corte de Justicia, pero en el transcurso de la mañana concretamos comunicaciones con funcionarios nacionales planteando un diálogo”, dijo esta tarde Weretilneck.

“Establecimos instancias de diálogo con Nación, y Río Negro no avanzará en la acción judicial contra modificaciones en el IVA y Ganancias”, confirmó. Y precisó que “desde Nación confirmaron que a fines de este mes se realizará un análisis del impacto de las medidas económicas sobre la coparticipación de las provincias, y a partir de allí se buscarán alternativas para evitar la afectación de los fondos provinciales”.

En sintonía, fue muy gráfico el chaqueño peronista Domingo Peppo, que previamente había decidido no ir por el momento a la Corte. “Como siempre, yo priorizo la situación del Chaco; ir a la Corte no decimos que no, pero tenemos que pagar sueldos a fin de mes: nosotros planteamos esto para que encontremos alguna vía de solución, estamos dispuestos al diálogo”, aseguró.

En las presentaciones ante el máximo tribunal, las provincias argumentaron que el Presidente vulneró principios del federalismo al tomar decisiones que debería haber adoptado el Congreso, porque afectan remesas coparticipables. Y exigieron al máximo tribunal, con las cautelares, el cese de las detracciones y la devolución de los fondos afectados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

ambito

La entrada Río Negro y Neuquén dan marcha atrás y retiran la demanda de la Corte se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...