Catriel. Preocupante crecimiento de índices de violencia intrafamiliar

C25N

(C25N) Son alarmantes las cifras brindadas desde la Comisaría de la Familia. Los episodios van aumentando y también el nivel de agresión física y verbal, en algunos casos incentivados por el consumo de sustancias. Otro dato que preocupa a las autoridades tiene que ver con la violación de la restricción de acercamiento.

Este martes en cuestión de horas ya se habían producido tres hechos de violencia de género en Catriel, uno de ellos en pleno dentro de la ciudad, en la calle y a la vista de todos. “Estamos trabajando en dos hechos más de extrema violencia”, manifestaron desde la Comisaría de la Familia esta mañana cuando se realizó la consulta desde “Radio Alas y C25N”.

No sólo las cifras se han disparado con relación a años anteriores, sino que también el nivel de violencia ha ido en crecimiento. Agresiones físicas y verbales son moneda corriente en todos los casos, pero se ha sumado la utilización de elementos contundentes como armas blancas, hierros, cinturones, elementos de cocina, herramientas como llaves, martillos, entre otros. Tales características confirman que los últimos casos han estado muy cerca de convertirse en femicidios.

FAMILIAS FORÁNEAS

La mayoría de los casos de violencia de género se han producido en familias que hace poco tiempo residen en la ciudad, resultan ser de distintas provincias argentinas y llegan a la región en busca de trabajo petrolero y un mejor porvenir.

El dato preocupante es que tienen “naturalizada” la violencia tanto verbal como física en el ámbito familiar, y en sus testimonios dejan entrever una crianza cargada de violencia y abusos, que van repitiendo en su vida de adulto y muchas veces con sus propios hijos.

Tampoco resulta extraño para estas familias que sus hijos trabajen desde pequeños, “nosotros también trabajábamos a esa edad”, se justifican, “y si no lo hacíamos nos daban una paliza”.

RESTRICCIÓN DE ACERCAMIENTO

Desde la Comisaría de la Familia se dio a conocer que cada vez son más frecuentes los casos donde el denunciado viola la restricción perimetral y va en busca de su pareja para seguir cobrando venganza o bien con la intención de regresar al domicilio como si nada hubiera pasado.

Para esta semana se realizó el pedido de 4 botones antipánico ante la preocupación y miedo de las víctimas de que la situación pueda pasar a mayores.

VIOLENCIA EN ARGENTINA

Cabe destacar que la ciudad no escapa a las alarmantes cifras a nivel nacional, donde en 2018 se registraron 278 víctimas letales de crímenes de violencia de género. 255 víctimas directas de femicidios, -de las cuales cuatro fueron transfemicidios- y 23 femicidios vinculados. El 83% de las víctimas tenía un vínculo previo con los varones indicados, imputados, procesados o condenados, con condena firme o no en los expedientes. El 56% de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas. El 15% por familiares y el 12% por personas con otros tipos de vínculos. El resto, por hombres que las víctimas no conocían.

Los datos corresponden al 2018 y son alarmantes. Aún más si se los compara con el mismo informe que elabora año tras año la Oficina de la Mujer, basado por los Poderes Judiciales. En 2017 se relevaron 251 víctimas directas de femicidios y 22 de femicidios vinculados en todo el país.

La actualización anual del Informe de Femicidios en Argentina, publicado por la Corte Suprema de Justicia, detalló que “las principales víctimas directas de femicidios fueron mujeres jóvenes, de entre 25 y 34 años. Luego, sigue el grupo de entre 35 y 44 años y, en tercer lugar, aquellas de 45 y 59 años.

Del total mencionado, 76 mujeres fueron asesinadas mediante el uso de armas blancas. Otras 73 murieron mediante el empleo de la fuerza física. A 61 las mataron con armas de fuego. 18, a través del fuego y otros medios combustibles. El informe reveló que otros 36 casos se incorporaron mediante el término “otros medios”. Con relación a las cuatro víctimas trans no se obtuvo información.

El informe completó que en 31 casos fatales, las mujeres habían obtenido medidas judiciales de protección contra la persona que terminó asesinándolas. 24 de esas medidas se encontraban vigentes, el resto vencidas. También se contabilizaron 41 denuncias previas.

Miguel Villablanca

La entrada Catriel. Preocupante crecimiento de índices de violencia intrafamiliar se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...