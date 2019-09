Se jugó la 4° fecha de la Liga Senior: Esfuerzo Propio tomó el liderazgo

C25N

El domingo 1 de septiembre desde las 10 hs en el predio de Veteranos se jugó la 4ta fecha del torneo clausura denominado “Luis Patón Molina” , ante un marco muy importante de aficionados, dejando esta nueva jornada a un solo puntero

Resultados 4ta fecha:

1 – LAS DOS D 0 VS TECCONT SERVICIOS 1 ( Ariel Oro)

2 – BARRIO SANTA CRUZ 1 ( Luis Fernández ) VS BARRIO 400 VIVIENDAS 1 ( Esteban Valdés).

3 – MEDANITO 3 ( Fernando Cid y Daniel Meglioli x 2 ) VS GASME S.R.L. 0.

4 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 1 ( Óscar López ) VS TRANSPORTE HERNANDEZ 0 .

5 – AUTOMOTORES ALEM 4 ( Jorge Guiunchi , Alejandro Fernández y Carlos Fernández x 2 ) VS LA UNION 0 .

6 – AMUKAN 3 ( Gustavo Cucatto , Luis Sánchez y Ariel Riquero ) VS JOAQUIN V. GONZÁLEZ 1 ( Sergio Mansilla ).

LIBRE : ORGANIZACION SILVERO

TABLA DE POSICIONES

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 12 PUNTOS

2 – AMUKAN 7 PUNTOS

3 – BARRIO SANTA CRUZ 7 PUNTOS

4 – TRANSPORTE HERNANDEZ 7 PUNTOS

5 – AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS

6 – MEDANITO 6 PUNTOS

7 – GASME S.R.L. 6 PUNTOS

8 – BARRIO 400 VIVIENDAS 5 PUNTOS

9 – ORGANIZACION SILVERO 4 PUNTOS

10- LAS DOS D 4 PUNTOS

11- TECCONT SERVICIOS 3 PUNTOS

12- LA UNION . 0 PUNTOS

13- JOAQUIN V.GONZALEZ 0 PUNTOS

GOLEADORES :

1 – Daniel Alarcon T.Hernandez 5 goles

2 – Hector Maroa Las Dos D 4 goles

3 – Miguel Sanchez O.Silvero 4 goles

Próxima Fecha la 5ta a jugarse el domingo 8 de Septiembre a partir de las 10 hs en el predio de Veteranos es la siguiente :

1 – LA UNION VS AMUKAN

2 – B. ESFUERZO PROPIO VS A. ALEM

3 – MEDANITO VS T. HERNANDEZ

4 – B. SANTA CRUZ VS GASME S.R.L.

5 – TECCONT SERVICIOS VS B.400 VIVIENDAS

6 – O.SILVERO VS LAS DOS D.

LIBRE : JOAQUIN V. GONZALEZ

