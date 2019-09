Tenis de Mesa: Manu y Tobías Pereyra la rompieron en Misiones

C25N

Los mellizos Manuela y Tobías Pereyra , compitieron en Tenis de Mesa en el Gran Prix Nacional de la Tierra Colorada que se disputó del 6 al 8 de septiembre en el moderno Polideportivo Municipal IAN BARNEY , inaugurado en abril de este año , en Oberá Misiones, donde obtuvieron excelentes resultados.

Los Catrilenses pertenecientes a la Escuela Municipal de nuestra ciudad viajaron acompañados por su padre y Coach Cristián Pereyra, entre ambos disputaron 6 categorías y obtuvieron 4 podios , impresionante récord para el Tenis de mesa de Catriel ( Río Negro ) que no para de destacarse en cada torneo donde se presenta con alumnos de la Escuela.

El resumen es el siguiente:

TOBIAS PEREYRA ;

SIUB 13 : Obtuvo el 3er PUESTO al caer en la Semifinal por 0 a 3 frente a Mateo Romay de Formosa .

SUB 15 : Cayo en 8vos de Final por 1 a 3 frente a Lisandro Blasco de Bs As .

Mayores : Cayo en 8vos de Final por 0 a 4 frente a Emanuel Fernández de Misiones .

MANUELA PEREYRA : JUGO 3 CATEGORIAS Y OBTUVO PODIO EN LAS 3

SUB 15 : Se coronó CAMPEONA al derrotar en la Final a Fiorella Boccioni de chaco por 3 a 2

SUB 18 : Se Coronó SUB CAMPEONA al caer 2 a 3 frente a la misma jugadora Fiorella Boccioni de Chaco .

CATEGORIA MAYORES: Se destacó haciendo un torneo casi perfecto:

Clasificó 1ra su zona sin ceder un set. Mientras en semifinal levantó un 0. – 2 en Set y un parcial 2 a 6 , para imponerse por 4 a 2 .

La Final fue a toda orquesta Manuela domino todo el encuentro y se le escapó al final el resultado fue 3 a 4 ante Karen Konig de Misiones con parciales 11 – 9 ,, 9 -11 , 12 -10 , 11 -8 , 10 – 12 , 9 -11 y 10 – 12

Terrible Torneo de Manu que con solo 13 años le disputa de igual a igual a jugadoras que la doblan en edad y tamaño .

Con estos resultados Manu es la única jugadora que se posiciona top ten en 4 categorías del Ránking Nacional en Sub 13 , Sub 15, Sub 18 y Mayores .

Lo que se viene para Manu es Latino Sub 13 representando a la Selección Argentina en Puerto Rico , torneo que se disputará del 7 al 12 de octubre , donde la Catrilense está en duda para viajar ya que se superpone con los Juegos Evitas Nacionales a disputarse en Mar del Plata

