Exquisita velada con el Grupo de Jazz

Nuestra ciudad vivió y disfrutó una nueva gala de altísimo nivel artístico, en el marco del convenio de la Municipalidad con la Fundación Cultural Patagonia, esta vez de la mano del Grupo de Jazz.

Integrado por Luis Cide, guitarra y dirección; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo; Leonardo Álvarez, batería; Alan Tetchiev, saxo y clarinete; y Guillermo Lancelotti, trompeta y flugelhorn, el Grupo de Jazz brindó una muestra de talento interpretativo el sábado pasado en el Multiespacio Cultural Cine Cotecal.

El repertorio recorrió grandes clásicos como “Cool struttin’” de Sonny Clarke, “The shadow of your smile” de Johnny Mandel, “I should care” de Alex Stordhal y Paul Weston y “Jumpin’ at the woodside” de Count Basie, entre otras gemas del género.

