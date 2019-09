Congelamiento de combustibles. Fuerte documento de Intendentes petroleros

C25N

Barda del Medio (C25N) – Fuerte documento político por los efectos sociales del congelamiento de Combustible Con una conducencia política pocas veces vista.

los distintos sectores vinculados al petróleo emitieron hoy un documento en el cual alertan sobre las consecuencias del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°566/19 por el cual se fijó un congelamiento en el precio de los combustibles, lo cual fue tomado como una medida “inequitativa y perjudicial para las provincias, los municipios productores, como así también para los no productores”, según especifica uno de los párrafos más críticos del documento que fue emitido hoy en la localidad rionegrina de Barda del Medio.

El documento lleva la rúbrica de los intendentes de los principales municipios petroleros de la provincia de Río Negro como Catriel, Barda del Medio y Allen, entre otros. También adhirieron la Secretaría de Energía de la provincia, la Cámara de Servicios Petroleros (CaSePe), la UOCRA, Sindicato de Camioneros de Río Negro, Sindicato de Trabajadores del Gas y el petróleo de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y el de Petroleros Privados, además de la conducción de la CGT de Río Negro.

La preocupación, no es solo “por la baja en las regalías, sino por el fuerte impacto negativo que ocasiona (esta medida), en las economías regionales”. Desde lo legal, los dirigentes que suscribieron el documento adelantaron que se van a presentar como “amicus curiae” en la causa ya abierta a partir del pedido del Estado provincial para que se declare ilegal el decreto que pone tope a los precios de las naftas, al entender que el esfuerzo lo deben hacer cuatro o cinco provincias para beneficiar a todo el país. LA figura de “amigos del tribunal” a la que apelan los dirigentes, les permitirá por ejemplo presentar informes sobre el impacto social de la medida en sus comunidades.

Luego, manifestaron una seria de puntos, como “exigir medidas de protección social (anti-despidos)”, y también requirieron precisiones sobre “el día 91”, esto es cuando finalice el congelamiento.

Al mismo tiempo, los gremios del sector petrolero y la CGT, manifestaron su “expreso apoyo” a las acciones encaradas por los municipios. En ese contexto, se le solicitó al Gobierno Nacional que abra “un espacio de diálogo”, para que los dirigentes provinciales, puedan “exponer las incidencias” de estas medidas, adelantando que pedirán “medidas para menguar el efecto negativo”.

DOCUMENTO:

Barda del Medio (R.N.), 09 de Septiembre de 2019.-

Los Intendentes de los Municipios Petroleros, Secretaría de Energía de la Provincia de Río Negro, Edhipsa, Cámara de Servicios Petroleros, Sindicatos de la Construcción (UOCRA), Sindicato de Camioneros de Río Negro, de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, Jerárquicos de Neuquén, Río Negro, y La Pampa, y el Secretario General de la CGT Rio Negro, nos reunimos en Barda del Medio, a fin de manifestar nuestro desacuerdo con el DNU NO 566/2019, por ser inequitativo y perjudicial a las provincias y a todos los municipios productores de hidrocarburos; como a los no productores, no solo por el impacto en la baja de regalías, sino por el fuerte impacto negativo que ocasiona a las economías regionales.

Ratificamos en todos sus términos el documento elaborado en la Ciudad de Catriel, el pasado 26/08/2019. Ello, en cuanto a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional provocan un fuerte impacto económico y social en los municipios, economías locales y vecinos. Acompañamos la decisión del Poder Ejecutivo Provincial en cuanto al pedido de inconstitucionalidad del DNU.- Sin perjuicio de esto, y en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la admisibilidad de la medida interpuesta es que proponemos, luego de amplio un debate entre los presentes lo siguiente: — Como primera medida, presentación de manera directa en el expediente iniciado por la provincia de Río Negro a través del instituto “Amicus Curiae”, para fijar posicionamiento de municipios. Exigir al Gobierno Nacional el dictado de medidas de protección laboral (anti despidos). Información sobre las medidas a tomar para la salida del período (día 91) estableciendo precios reales de los combustibles. 4 Los sindicatos de los sectores involucrados manifiestan expreso apoyo a los municipios productores.

Se procura y con especial énfasis, solicitar un espacio de dialogo con el gobierno nacional, a los fines de exponer la incidencia de las medidas tomadas a través del DNU y subsidiariamente la implementación de medidas que puedan menguar el impacto negativo del decreto.- En la ciudad indicada, se firman ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.-

