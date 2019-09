Catriel. “Me van a sacar muerto”..Dijo un criancero al que quieren desalojar

C25N

“De acá me van a sacar muerto y voy a hacer responsables a ellos, al poder judicial y al poder legislativo”. Manifestó Gonzalo Geréz, quien se resiste al desalojo por parte de la justicia, de las tierras que ocupa junto a su familia en cercanías de “La Escondida”.

El pasado jueves, la justicia llegó hasta las tierras que ocupa la familia García desde hace generaciones con el fin de desalojarlos.

Un abogado, la policía y una oficial de justicia se apersonaron en el campo y mostraron una orden de desalojo, cosa que finalmente no se concretó. Los representantes de la justicia, procedieron a sacar mesas y sillas pero luego de una hora se retiraron dado a que Geréz amenazó con quitarse la vida. Al no poder efectuar el desalojo, estos pusieron un candado en la tranquera ubicada sobre la ruta Nacional 151, a la altura del km 93, único acceso al lugar, por lo que dejo a los integrantes de la familia encerrados en su propio territorio.

Esta mañana enviados del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se hicieron presentes en el lugar para hacer una constatación. “Lamentablemente el poder judicial se lleva por los papeles y no por lo que en realidad es”, denunció Gonzalo Geréz en diálogo con “Radio Alas”.

En estas tierras vive junto a sus tres hermanos, sus padres, tías y tíos. “Trabajamos y vivimos de los animales (vacas, yeguas, gallinas). Jamás pedimos nada, ni a las empresas (que hacen desastres ambientales), ni al gobierno. Nosotros no cobramos servidumbre, ni agua nos dan, te pasan a llevar un animal y no lo pagan” sostuvo.

“Somos nativos del lugar, yo soy nieto de Margarita García originaria de la costa del Río Colorado, hija de José García y Leonor Ezeiza. Los apellidos de ellos salen en el expediente histórico de Bibiana García. Toda la vida estuvimos en este lugar, resulta que ahora llegan dos abogados, amigos de un juez y se vienen a hacer los dueños. Me quisieron intimidar y amenazar, ese día llegaron con la fuerza policial, la oficial de justicia y los dos abogados, yo les dije “ustedes me van a sacar de acá muerto y los responsables van a ser ustedes y ahí desistieron del desalojo”, comentó. “Cuando se fueron me dejaron encerrado en el campo, pusieron un candado en la tranquera… Y acá estamos resistiendo la invasión de esta gente”, dijo.

“Me iniciaron un juicio por desalojo y usurpación, y eso es mentira, yo no soy usurpador, me crié en este lugar. Ellos vienen por el petróleo”, dijo en relación a los abogados que reclaman la potestad de las tierras, y siguió con los reproches hacia el accionar judicial: “la oficial de justicia de Catriel en el acta que le presentó al juez dice que yo fui desalojado, no es verdad, así que acá hay algo raro. También sufrimos el abandono del municipio, ni agua nos trajeron”, se quejó.

Según relató Geréz, los abogados habrían adquirido el campo en un remate: “a fuerza de mentiras porque en el acta dice que tiene que haber una inspección de las tierras… y las remataron con nosotros adentro”, manifestó. “Nunca supimos quiénes eran los propietarios de las tierras, nunca se hicieron papeles porque mi familia era analfabeta”, aclaró.

Geréz fue contundente: “vamos a estar acá hasta que el juez dictamine, queremos hacer valer la ley 26.160 de los pueblos indígenas de la Argentina. Yo estoy decidido a todo, no tengo nada que perder, lo poco que tengo me lo quieren sacar, para que voy a seguir viviendo…. A mí me van a sacar de acá muerto y voy a hacer responsable a ellos, al poder judicial, poder legislativo”.

Sobre el cierre de la entrevista agradeció el “apoyo de la comunidad mapuche, puesteros amigos, familias de la zona, gente de ATE y CTA. No estamos solos en esta lucha”. Concluyó Gonzalo Gerez.

