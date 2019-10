Liga Senior: Esfuerzo Propio continua imparable en lo mas alto

C25N

El domingo 29 de septiembre ante un marco importante de aficionado se jugó en el predio de Veteranos la 7ma fecha del TORNEO CLAUSURA denominado Luis Patón Molina, donde tiene al equipo de Barrio Esfuerzo Propio con puntaje ideal, además de el condimento de tener dos encuentros con transmisión exclusiva en Radio FM Alas.

Por la 7° fecha del clausura, esta vez el líder se midió frente a JVG, quien marcha en el otro extremo de la tabla sin conseguir puntos aún en el torneo, aunque dio todo en cancha, haciendo trabajart a Esfuerzo Propio como si fuera una final, cerrando el encuentro 3-2 a favor del líder.

Resumen 7° fecha:

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 3 ( Marcelo Lopez , Pablo Zalazar y Gonzalo Millaman ) Vs

JOAQUIN V. GONZÁLEZ 2 ( Luis Martínez y Cristián Pereyra )

2 – TECCONT SERVICIOS 3 ( Darío Silva y Lucas Rojas x 2 ) Vs TRANSPORTE HERNANDEZ 2 (Pablo Peña y Rolando Cerna)

3 – AMUKAN 2 (Carlos Quiroga y Rubén Sevilla ) Vs MEDANITO 2 ( Ezequiel Oliva y Víctor Granelli )

4 – BARRIO SANTA CRUZ 1 ( Alejandro Olguín ) Vs AUTOMOTORES ALEM 0

5 – ORGANIZACION SILVERO 3 ( José Riquelme , Miguel Sánchez y Walter Galleguillo en contra ) Vs GASME S.R.L. 0

6 -BARRIO 400 VIVIENDAS 0 Vs LAS DOS D 0 .

LIBRE : LA UNION

TABLA DE POSICIONES

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 21 Puntos

2 – BARRIO SANTA CRUZ 14 Puntos

3 – ORGANIZACION SILVERO 13 Puntos

4 – TECCONT SERVICIOS 12 Puntos

5 – AMUKAN 11 Puntos

6 – TRANSPORTES HERNANDEZ 11 Puntos

7 – MEDANITO 10 Puntos

8 – AUTOMOTORES ALEM 6 Puntos

9 – GASME S.R.L. 6 Puntos

10- BARRIO 400 VIVIENDAS 6 Puntos

11- LAS DOS D . 5 Puntos

12- LA UNION 3 Puntos

13- JOAQUIN V. GONZALEZ 0 Puntos

GOLEADORES :

Miguel Sanchez O.Silvero 8 goles

Julio Garcia O.Silvero 6 goles

Pablo Zalazar B. Esf. Propio 6 goles

PROXIMA FECHA LA 8va a jugarse el domingo 6 de octubre en el predio de Veteranos a partir de las 10 ha, es la siguiente :

1 – GASME S.R.L. VS LAS DOS D

2 – T. HERNANDEZ VS O. SILVERO

3 – A ALEM VS TECCONT SERVICIOS

4 – AMUKAN VS B.SANTA CRUZ

5 – JOAQUIN V.G. VS MEDANITO

6 – LA UNION VS B.ESF.PROPIO

LIBRE : BARRIO 400 VIVIENDAS

