Abogado de la joven que denunció a Axel de abuso, detalló el “modus operandi”

(C25N) “Entre los otros 6 casos que aún no realizaron la denuncia, hay fanáticas y trabajadoras que, casualmente, ofrecían el mismo servicio que la denunciante de Catriel, además el artista tendría un modus operandi que repetía en cada accionar”. Adelantó el Dr. Jose D’Antona, uno de los abogados de la joven que denunció al cantante Axel.

La denuncia penal hacia el músico por el delito de abuso sexual simple fue mediante la presentación de un escrito “donde explayamos los hechos, solicitamos el derecho que se quiere hacer valer y las peticiones de prueba, la radicamos aquí en la fiscalía descentralizada de Catriel el día 16, por cuestiones de jurisdicción la causa fue reenviada la fiscalía de Cipolletti” dijo por su parte el abogado Catrielense Angelo Zamataro, en diálogo exclusivo con “Radio Alas”.

“La víctima se comunicó primeramente con una periodista con quien generó empatía, y ella se puso en contacto con un abogado el Dr. José D’antona, hemos mantenido comunicación con él y hace más o menos un mes estamos trabajando en conjunto”, aclaró.

Con respecto a la rápida mediatizacón del caso, Zamataro expresó: “es una cuestión que nos tomó por sorpresa, no esperábamos que se filtre tan rápido y que hubiera una repercusión tan masiva. La realidad es que los fiscales están investigando de oficio sobre cómo se filtró la información. La víctima pidió la total cautela y privacidad, alguien por alguna cuestión de mediatización lo comunicó”.

D’Antona por su lado realizó un móvil para el programa de televisión ‘Intrusos’ desde Córdoba y habló con el periodista Jorge Rial: contó algunos detalles de la causa, aunque siempre manteniendo en resguardo a la víctima para evitar ser identificada. “La carátula es abuso sexual simple, pero de simple no tiene un carajo”, expresó José D’Antona, y relató que en la Justicia los abusos se dividen en simples y con acceso carnal, pero que en el medio hay una gran cantidad de variables.

“La joven no era una fanática, no era parte del show ni de la organización. Estaba trabajando. Tras el hecho, le llevó un tiempo pensar en hacer la denuncia por quién se trataba y por lo que podía generar. Tuvo varias semanas dudando para saber si estaba preparada para lo que se podía venir”, contó.

En ese sentido el abogado Zamataro agregó: “son procesos internos que cada uno los da, son batallas personales, en cuanto a la justicia tenemos tiempos procesales, una causa no está prescripta hasta que prescribe”, en referencia a los cuestionamientos desde distintos sectores por el período de tiempo en que habría ocurrido el hecho y la denuncia.

Agregó que el puntapié inicial lo dio la periodista Paula Galloni, que al contar lo vivido con Axel en medio de una entrevista consiguió que la contacten otras chicas, entre ellas la joven de Catriel. “Paula las escucha, las contiene y las ayuda para denunciar. Es muy importante lo que ella hace, y desinteresado”, indicó.

Sobre la joven, dijo que se encuentra contenida por su grupo familiar y su entorno, y que hay que tener en cuenta que se trata de una ciudad pequeña donde todos se conocen y todo se comenta: por eso el hermetismo en la causa, para protegerla.

En relación a las otras mujeres que se contactaron y relataron situaciones similares, alrededor de 6 personas, dijo que él podría dividirlas en dos grandes grupos: fanáticas y personas que ofrecían servicios similares. “Esto deja ver un modus operandi. Este grupo tiene un denominador común: no son fans ni tienen nada que ver con el medio, y el denominador común es en cuanto al tipo de trabajo que hacen (masajistas). Son chicas que no se conocen entre sí, de provincias distintas, situaciones distintas, pero que coinciden en haber sufrido hechos en circunstancias similares”, afirmó D’Antona. Sobre la posible denuncia de estos casos en la Justicia, dijo que las chicas tienen miedo al escrache.

Sobre la contraofensiva, el abogado contó que Axel puede tomar la misma estrategia de Darthés e ir contra la periodista Paula Galloni. “A mí no me importa este pibe (por Axel). No apareció ni él ni sus abogados a hablarme, y espero que no lo hagan. Sólo apareció un abogado machirulo y groso de la zona, que el viernes pidió que se resguarde que él tomó su defensa, y el lunes salió en todos los medios a contarlo. Espero que no me llamen porque no tengo nada que hablar con ellos”, criticó el letrado.

TESTIGOS

Aunque el caso está en los primeros días de etapa investigativa, la concejal del Partido Justicialista Daniela Salzotto adelantó a “Radio Alas” que ya habrían sido citados los integrantes de la Comisión de reinas, encargados de la presentación de las postulantes y grupo al cual pertenecía la denunciante. Al parecer algunos de ellos estaban en conocimiento de lo que había pasado con el cantante Axel y la masajista en ese entonces. La víctima ni bien ocurrió el hecho salió corriendo de la habitación del hotel “Las Moras” y se lo comentó al grupo, quienes minimizaron el grave hecho y todo quedó como “un lance” del cantante.

Hotel donde habría ocurrido el abuso sexual

CAUSA

El Dr. Zamataro se refirió al estado actual de la causa: “estamos recién en los primeros dos días de presentación de pruebas, falta demasiado todavía. Tenemos un código de procedimientos nuevo, donde esta etapa investigativa lleva 6 meses, hasta la formulación de los cargos, luego 4 meses más para trabajar sobre el control de la acusación, posteriormente se iniciará el proceso judicial”.

El hecho habría sido cometido en marzo del 2017 en Catriel, en el marco de la Fiesta Nacional del Petróleo. El Código Penal prevé penas de 6 meses hasta 4 años de prisión para este delito.

