Liga Senior: Esfuerzo Propio cayó frente a Unión pero no cede el liderazgo

El domingo 6 de Octubre ante un marco imponente de aficionados se disputó la 8° fecha de la Liga Senior, donde el líder Esfuerzo Propio cayó sorpresivamente, aunque se mantiene en lo más alto de la general.

Desde las 10 hs en el predio de Veteranos se jugó un nuevo capítulo del Torneo Clausura 2019 denominado Luis Patón Molina , donde la novedad fue que el Barrio Esfuerzo Propio equipo que sumaba puntaje ideal, el cual fue superado por el colista La Unión por 1 a 0 con gol de Rubén Díaz y gracias a este resultado la tabla se puso al rojo vivo , sumado a que la próxima fecha Esfuerzo Propio queda libre.

Resumen 8° fecha:

1 – GASME S.R.L. 3 (Carlos Soarzo, David Saso y Hernán Riffo ) Vs LAS DOS D 1 ( Manuel Hernández )

2 – O.RGANIZACION SILVERO 1 ( Miguel Sánchez ) Vs TRANSPORTE HERNANDEZ 0

3 – TECCONT SERVICIOS 2 ( Ariel Oro y Matías Rojas ) Vs AUTOMOTORES ALEM 1 ( Miguel Padilla)

4 – BARRIO SANTA CRUZ 4 (Víctor Rivero, Mauro Fernández, Mauricio Pietrelli y Luis Fernández) Vs AMUKAN 1 ( Marcos Ovalle)

5 -JOAQUIN V. GONZALEZ 1 ( Sergio Mansilla ) Vs MEDANITO 1 ( Camilo Riquelme )

6 – LA UNION 1 ( Ruben Diaz ) Vs BARRIO ESFUERZO PROPIO 0.

LIBRE : BARRIO 400 VIVIENDAS

TABLA DE POSICIONES :

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 21 PUNTOS

2 – BARRIO SANTA CRUZ 17 PUNTOS

3 – ORGANIZACION SILVERO 16 PUNTOS

4 ‘ TECCONT SERVICIOS 15 PUNTOS

5 – MEDANITO 11 PUNTOS

6 – TRASPORTE HERNANDEZ 11 PUNTOS

7 – AMUKAN 11 PUNTOS

8 – GASME S.R.L. 9 PUNTOS

9- LA UNION 6 PUNTOS

10- AUTOMOTORES ALEM 6 PUNTOS

11- BARRIO 400 VIVIENDAS 6 PUNTOS

12 – LAS DOS D 5 PUNTOS

13- JOAQUIN V. GONZALEZ 1 PUNTO.

GOLEADORES :

1 -MIGUEL SÁNCHEZ O.SILVERO 9 goles

2 – JULIO GARCIA O.SILVERO 6 goles

3 -PABLO ZALAZAR B.ESF.PROPIO 6 goles

PROXIMA FECHA LA 9na a jugarse el domingo 20 de Octubre a partir de las 10 hs en el predio de Veteranos es la siguiente :

1 -MEDANITO VS LA UNION

2 -B.SANTA CRUZ VS JOAQUIN V. GONZALEZ

3 -TECCONT SERVICIOS VS AMUKAN

4 -O. SILVERO VS AUTOMOTORES ALEM

5 -LAS DOS D VS TRANSPORTE HERNANDEZ

6 -B.400 VIVIENDAS VS GASME S.R.L.

LIBRE : BARRIO ESFUERZO PROPIO .

Recordamos que el domingo 13 no se juega la fecha por la participación de la Seleccion de la Liga Senior en el Nacional de AFA en Cipolletti. .

