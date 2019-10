Por corrupto, Condenarán a ex intendente de Fernández Oro (PJ)

C25N

Se celebró la audiencia de imposicón de pena en el caso en que se encuentran acusados el ex intendente de Fernández Oro Juan Reggioni, su pareja y uno de sus hijos, además de una cuarta persona.

Es por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

A propuesta de la fiscalía y con la aceptación de las defensas técnicas de los acusados se dispusieron penas de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cabe señalar que los acusados no contaban con antecedentes penales computables a la hora de cometer los hechos y que la denunciante en la causa se mostró conforme con la modalidad de pena a aplicar al caso.

En cuanto al ex intendente aceptó cumplir la pena de un año y medio de prisión de cumplimiento condicional, mientras que el hijo, la esposa del ex mandatario y la cuarta mujer acusada será condenada a un año de prisión en igual modalidad de cumplimiento. Los acusados reservaron el derecho de impugnar la sentencia.

De la audiencia participaron el fiscal del caso, Guillermo Merlo, los imputados y los defensores particulares Pablo Barrionuevo y Antonio Barrera Nicholson. Presidió la misma, el Juez de Juicio, Álvaro Meynet.

Las cuatro personas fueron declaradas culpables son un el ex intendente municipal de la localidad de Fernández Oro, su esposa, su hijo y una cuarta mujer quien fue considera partícipe necesaria para poder llevar a cabo la maniobra con la cual un lote social culminó ingresando al patrimonio familiar del ex jefe comunal.

Durante el juicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal acreditaron que la negociación incompatible con la función pública tuvo como antecedente previo la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial de administración del mencionado terreno a la mujer que será condenada a un año de prisión. Ese poder había sido otorgado por parte de la adjudicataria del lote y víctima en el caso en favor de la acusada.

Tiempo después la imputada transfirió el mencionado poder en favor del hijo del ex intendente, quien también se encuentra acusado en este proceso. En el año 2015, el hijo del ex mandatario escrituró el terreno en representación de la víctima mediante escritura pública y actuando su padre como representante del ejecutivo municipal, siendo imposible que ellos desconozcan el vínculo familiar que existía entre ambos.

Posteriormente se procedió a la construcción de un vivienda unifamiliar en el lugar, la cual – siguiendo la acusación – habría sido alquilada mediante un contrato firmado por la esposa del ex intendente, ingresando los montos previstos por los alquilares al patrimonio familiar del referente político local.

Tras un incendio ocurrido en la vivienda, el inquilino intentó que el ex jefe comunal reconociera parte de las pérdidas económicas sufridas por el siniestro, circunstancias en las cuales grabó una conversación donde el ex madatario explicaba que a fines de este año transferirían la propiedad del terreno a nombre de su nieta. En base a esa evidencia, la fiscalía solicitó la declaración de culpabilidad de todos los acusados, sumando el delito de estelionato por el cual también fuera hallada culpable la esposa del ex intendente.

El Juez Meynet informó que la sentencia será conocida el día 30 de octubre a las 12 hora