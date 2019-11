Río Colorado: fuerte bajante del caudal y se modifica el paisaje

C25N

Un exintendente de Puelches, Enrique Tomas mostró una impactante imagen del bajo caudal río Colorado, a unos 500 metros de Casa de Piedra. Aparecen ”islas” en el medio del cauce del río, una postal que no se veía hace décadas en esta época del año.

Tomas explicó: “Casa de Piedra, 16/11/19. A unos 500 mts de la central electrica se ven numerosas islas mostrando la enorme baja del Colorado. Si recién comienza la temporada de riego con la época de deshielos, no me quiero imaginar en marzo”.

Señaló que “indudablemente la energía que se puede generar en estas condiciones es muy poca como ya viene sucediendo desde hace unos 6 años ¿Será ese el único motivo de instalar un molino generador de energía o habrá otro/s?”.

“Claro que la cuestión va más allá de un molino generando lo mismo que la represa de 11 km de ancho por 32 de largo para muy poca gente y casi nada de hectáreas bajo riego e industria. Ese más alla son las 85.000 hectareas autorizadas a La Pampa para regar en la costa del Colorado. Si no hay agua para generar energia, tampoco la hay para regar y nosotros estamos lejísimos de esas 85.000 hectáreas”, remarcó.

“Si tuviésemos un 60 % de ellas y no solo un 5 % aproximadamente, la defensa del Colorado seria distinta y Mendoza no podria hablar de 34 m/c/s ya que estaríamos en la misma condición que con el Atuel. Conclusión: ¿cuántas hectáreas perderá La Pampa de regar por no llevar una política al respecto como lo hace Mendoza y Buenos Aires y comenzar a hablar de hechos consumados?”, cuestionó el dirigente radical.

“¿Turismo? El agua está lejísimo de la playa. Adiós a Bajo de los Baguales, a la Villa Turistica y adiós al discurso de varios. Aquí no es que el agua nos llegó al cuello. Todo lo contrario”, ironizó para cuestionar la política hídrica.

