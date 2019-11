C25N

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, indicó esta mañana en una entrevista que publicó el diario Página/12 que va a intentar que la discutida “ley del aborto” se debata en el Congreso apenas asuma. “Voy a intentar que salga cuanto antes. No depende solo de mí”, sentenció.

“Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, agregó.

A su vez, en la entrevista sostuvo que “Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio”, y amplió lo dicho al sostener que “Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros. Hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde”.

Por último, Fernández expuso que no piensa que el debate sea una disputa entre progresistas y conservadores, o “entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de la salud pública que debemos resolver y que hay que asumirlo así”.

La entrada “Voy a intentar que salga cuanto antes”: Alberto Fernández, sobre la ley del aborto se publicó primero en Catriel25Noticias.com.

Comparte esto: Imprimir

Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...