Tenemesistas Catrielenses destacados en el Gran Prix de Viedma

Del 22 al 24 de noviembre en el Polideportivo Municipal Ángel Cayetano Arias de Viedma Río Negro , se jugó el GRAN PRIX NACIONAL de Tenis de Mesa , que reunió a jugadores de todo el país, inclusive a los mejores exponentes del tenis de mesa Catrielense, que como nos tiene acostumbrados volvió a destacarse.

Este Gran Prix tenía como condimento ser el último de la temporada 2019, y muchos jugadores en las categorías Sub 15 y Sub 18 viajaron en la búsqueda de puntos, para poder jugar los Selectivos en diciembre del corriente año, para integrar la Selección Argentina.

Los representantes Catrielenses fueron 8 y se obtuvieron tres medallas de Oro, una de Plata y 5 de Bronce.

Resultados:

IGNACIO SERRA : CAMPEON en Sub 9 y SUB CAMPEON en Sub 11

MARTIN OLATE : TERCER puesto en Sub 11 y 8vo de Final en Sub 13

SANTIAGO SERRA : CAMPEON en Sub 13 y 4tos de Final en Sub 15

MAXIMILIANO GODOY : Semifinal en llave B en Sub 15 y no pasó la zona en Sub 18

PRISCILA JARA : TERCER puesto en Sub 13 , no pasó de zona en Sub 15 y 4tos de Final en Mayores

TOBIAS PEREYRA : 8vos de Final en Sub 15 y 8vos de Final en Sub 18

CRISTIAN PEREYRA : TERCER puesto en Maxi 35

MANU PEREYRA : CAMPEONA en Sub 15, TERCERA en Sub 18 y TERCER puesto en Mayores .

Excelentes resultados de los Catrilenses que a solo un Torneo para finalizar el TORNEO NACIONAL ubica a MANUELA clasificada para jugar los Selectivos y a Tobías expectante para conseguir la plaza.

A nivel Ránking Nacional

SANTIAGO SERRA, PRISCILA JARA,y TOBIAS PEREYRA se encuentran entre los Top Ten en diferentes categorías

IGNACIO SERRA ocupa el primer lugar en el Ranking Nacional en Sub 9

MANUELA PETEYRA se destaca en 4 categorías

Primera en Sub 13 y en Sub 15 , Top Ten en Sub 18 y 3ra en Mayores .

Es de destacar la actuación de Martín Olate que por primera vez subió al podio en un Torneo por el Ránking Nacional.

Lo que se viene para estos deportistas es el Abierto de la República a jugarse en el Cenard Bs As del 9 al 15 de diciembre

