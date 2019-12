Catriel. Asamblea por “Portezuelo del viento” y Ruta 151

C25N

“Debemos comenzar a tomar cartas en el asunto porque si no, nos vamos a dar cuenta cuando el río ya no corra”. Dijo preocupado el intendente de 25 de Mayo Abel Abeldaño, en el marco de la asamblea que se realizó en Catriel por la obra Portezuelo del Viento. El encuentro además fue propicio para tratar el tema del mal estado de la ruta nacional 151, entre ambas localidades. Se entregaron más de 7.000 firmas.

Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales tanto de La Pampa como Río Negro se llevó adelante la asamblea para tratar el tema de la obra Portezuelo del Viento, que proyecta construirse en la provincia de Mendoza y las autoridades alertan sobre la bajante del Río Colorado por lo que la puesta en marcha de la obra podría perjudicar el abastecimiento de agua a las localidades río abajo.

Por La Pampa estuvieron presentes los diputados nacionales Ariel Rauschenberger, Melina Delu, la diputada provincial Lucrecia Barruti, el secretario de recursos hídricos Javier Schlegel, representante de CoIRCo Juan Greco, intendente municipal Abel Abeldaño, concejales de 25 de Mayo, funcionarios, comité de cuencas, Fundación “Chadileuvú”. El intendente electo de Puelén Alberto Colado y un concejal de esta localidad, en representación de la ciudad de Catriel y parte de la organización la concejal Daniela Salzotto, el edil Roquense y legislador provincial electo José Luis Berros, asambleas de los ríos, socioambiental, Patrulla Ecológica, docentes.

PORTEZUELO DEL VIENTO

Se leyó un documento que presentarán asambleas y presentes al CoIRCo planteando la crisis hídrica actual, ya existente por el factor climático y la baja del caudal de agua. Se solicita que se cumpla con la ley nacional de medioambiente 25.675 y se exige que se efectúe el estudio de impacto ambiental tal como se definió en la última reunión de CoIRCo, por un ente objetivo, no interviniente.

También se realizaron algunas propuestas:

* Plan integral de futuras acciones incorporando a las empresas petroleras

* Elaboración de documento al INAI resguardando las comunidades originarias que están a la vera del rio

* Replica en todas las provincia de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

* Políticas públicas patagónicas y regionales.

* Inclusión de las universidades del Comahue y Río Negro en la temática.

* GENERAR CONCIENCIA hídrica

* Festival de cuidado del río para los pibes y pibas

* Cabildo abierto

* Convocatoria en Buenos Aires

El Intendente Municipal Abel Abeldaño en diálogo con Radio Alas expresó: “estos temas son fundamentales para quienes estamos al costado del río y al costado de la ruta, podemos tener muchas diferencias pero esto nos une”.

“Es preocupante lo que puede pasar lo que nos puede pasar si nos construyen la presa de Portezuelo, más teniendo en cuenta que en esta temporada tenemos el 40% menos de agua, debemos comenzar a tomar cartas en el asunto porque si no nos vamos a dar cuenta cuando el río ya no corra”.

“Nosotros tomamos directamente agua de filtraciones del río, entonces nos perjudica, hoy es la naturaleza, si nos hacen la presa de portezuelo tendremos que buscar otras alternativas de agua porque en el río no la vamos a tener”

La concejal del PJ y legisladora electa Daniela Salzotto indicó: “es una jornada histórica, interprovincial, para tratar y abordar de manera conjunta que hoy subyace a la obra de portezuelo del viento. Lo que se pide es que se respete la ley de CoIRCo, donde se le da intervención a todos los referentes técnicos y ejecutivos, los gobernadores de las 5 provincias en lo que respecta a la administración y todo tipo de decisiones que se tomen en relación a la cuenca en general del Río Colorado”.

“Vamos a solicitar un estudio profundo de impacto ambiental, objetivo, no realizado por institutos que proponga Mendoza, que sea un ente objetivo y apartado de todo para poder evaluar las consecuencias que tendría esta obra”.

La Diputada Nacional por La Pampa Melina Delú, dijo: “Estamos contentos de participar, el tema moviliza y cada vez los vecinos ribereños están más comprometidos con la problemática. Vamos a hacer todo lo posible que en el presupuesto este incluida la ruta nacional 151”.

Javier Schlegel Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa: “es un placer poder estar en Catriel y más con este tema que unifica la cuenca Estamos trabajando para fijar un posicionamiento firme en cuanto a la temática”.

“Estamos pidiendo que se respete la ley, no se está cumpliendo en esta presa que se quiere imponer,. Se genera por detrás de la presa una serie de cuestiones que para nosotros no se puede hacer de la manera en que se quiere hacer, porque viene aparejado con cuestiones que no favorecen a la cuenca y la perjudican mucho”.

“El estudio de impacto ambiental dice que no hay nadie viviendo en la cuenca, deja mucho que desear. Es un estudio sesgado, parcial y que no logra visibilizar la verdadera problemática”.

“Desde La Pampa esperamos y nos ilusionamos que este cambio de gobierno va a generar un movimiento diferente de como se viene dando”, concluyó.

RUTA NACIONAL 151

El encuentro permitió que las autoridades presentes analizaran la situación de la ruta nacional 151. El intendente de 25 de mayo, Abel Abeldaño hizo entrega de 2500 firmas que se reunieron en la localidad pampeana, que se suman a las más de 5000 juntadas en Catriel. El diputado nacional Ariel Rauschenberger anunció que “ya estaría el dinero inicial y el compromiso para iniciar la obra”.

Abeldaño dijo sobre el tema: “todo el mundo quiere hacer algo, el puntapié lo dio la gente de Catriel con la firmas, nosotros lo continuamos. El gobernador Verna está a la cabeza de este reclamo, el compromiso de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner es un compromiso firmado unos días antes de las elecciones, donde se va a reparar tanto la ruta 151 como la 152″.

“Todos estamos de acuerdo en que repararla hay que buscar la mejor forma para que se dé lo antes posible en la ruta 151 a lo largo de todo su trayecto” sostuvo el jefe comunal de 25 de Mayo.

La concejal Salzotto manifestó por su parte que “se enviaron la firmas al ministro de transportes, a la cámara de diputados y senadores de la nación”.

En tanto que el intendente electo de Puelén Alberto Colado anticipó que estuvo reunido con autoridades de La Pampa y Vialidad Nacional, quienes acordaron que se va a repavimentar la ruta nacional 151 en el tramo pampeano, desde Puente Dique hasta el cruce con ruta 14, zona de Algarrobo del Aguila. La obra iniciaría entre marzo y abril de 2020.

Informe y fotos: Miguel Villablanca

























