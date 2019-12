Liga Senior. Organización Silvero flamante campeón del clausura

C25N

El domingo 1 de diciembre ante una gran cantidad de público, se jugó la 13ra y última fecha del Torneo Clausura denominado Luis Patón Molina, decretando en una increíble final la coronación de Organización Silvero, que logró ganar su partido frente a Esfuerzo Propio 1-0 para no depender de otros resultados.

Tres equipos tenían chances de campeonar hasta el pasado domingo en cancha del Pozón, Organización Silvero, Esfuerzo Propio y Santa Cruz. Pero finalmente el nuevo y flamante campeón no dio chances a sus máximos perseguidores y con gol de Gabriel Nieto rompió la algarabía de la parcialidad que esperaba el ansiado título para Organización Silvero.

En tanto, el próximo domingo 8 de diciembre se jugará la Copa Ciudad de Catriel, entre el campeón del apertura 2019; Medanito y el reciente ganador del clausura, O. Silvero

1 – TECCONT SERVICIOS 3 ( Lucas Rojas y Dario Silva x 2 ) Vs MEDANITO 2 ( Daniel Meglioli x 2 )

2 – LAS DOS D 1 ( Sebastián Ortiz ) Vs LA UNION 1 ( Dario Rebolledo )

3 – BARRIO 400 VIVIENDAS 1 ( Ariel Lucero ) Vs JOAQUIN V. GONZALEZ 1 ( Nestor Rosales )

4 – AMUKAN 1 ( Ariel Riquero ) Vs GASME S.R.L. 1 ( Víctor Queupan )

5 – AUTOMOTORES ALEM 3 ( Óscar Guerra , Miguel Padilla y José Valledor ) Vs TRANSPORTES HERNANDEZ 2 ( Orlando Herrera y Rolando Cerna )

6 – ORGANIZACION SILVERO 1 ( Gabriel Nieto ) Vs BARRIO ESFUERZO PROPIO 0.

LIBRE : BARRIO SANTA CRUZ

TABLA DE POSICIONES:

1 – ORGANIZACION SILVERO 29 puntos

2 – BARRIO SANTA CRUZ 27 puntos

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 24 puntos

4 – AMUKAN 21 puntos

5 – TECCONT SERVICIOS 18 puntos

6 – MEDANITO 15 puntos

7 – LAS DOS D 15 puntos

8 – TRANSPORTES HERNANDEZ 15 puntos

9 – BARRIO 400 VIVIENDAS 14 puntos

10- LA UNION 13 puntos

11- GASME S.R.L. 13 puntos

12- AUTOMOTORES ALEM 9 puntos

13- JOAQUIN V. GONZÁLEZ 5 puntos

GOLEADOR ;

MIGUEL SANCHEZ O. SILVERO 12 GOLES

VALLA MENOS VENCIDA

SERGIO LOBOS LAS DOS D 9 goles encontra

JUEGO LIMPIO

TECCONT SERVICIOS ningún expulsado .

























