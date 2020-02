Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

El domingo 23 de febrero en el predio de Veteranos ante un marco importante de público comenzó el Torneo de Verano 2020, de la apasionante Liga Senior de Catriel , dicho torneo lo integran 10 equipos divididos en dos zonas, los encuentros comenzaron a las 10 hs. Estos fueron los resultados de la 1° fecha.

1 – LAUTI SERVICIOS 2 ( Carlos Fernández x 2) VS PUELEN 1 ( Lucas Espindola ) Grupo 1

2 – LA VIEJA ESCUELA 4 ( Miguel Olguín , Alfredo Pérez , Juan Ovalle y Fabián Munives ) Vs JOAQUIN V. GONZALEZ 0. Grupo 1

3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 8 (Óscar Calello , Óscar López , Daniel Yunez , Alberto Chazarreta y Marcelo López x 4 ) VS GASME S.R.L. 0. Grupo 2

4 – BARRIO SANTA CRUZ 0 VS MEDANITO 0. Grupo 2 .

Libres : ZONA SUR ( GRUPO 1 )

ORGANIZACION SILVERO ( GRUPO 2 )

TABLA DE POSICIONES

GRUPO 1

1 – LA VIEJA ESCUELA 3 PUNTOS

2 – LAUTI SERVICIOS 3 PUNTOS

3 – PUELEN 0 PUNTOS

4 – JOAQUIN V. GONZALES 0 PUNTOS

5 – ZONA SUR 0 PUNTOS

GRUPO 2

1 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 3 PUNTOS

2 – BARRIO SANTA CRUZ 1 PUNTO

3 – MEDANITO 1 PUNTO

4 – GASME S.R.L. 0 PUNTOS

5 – ORGANIZACION SILVERO 0 PUNTOS

GOLEADORES :

1 – Marcelo López B. Esf. Propio 4 goles

2 – Carlos Fernández Lauti Servicios 2 goles

Próxima Fecha , la segunda a jugarse el domingo 1 de marzo en el predio de Veteranos a partir de las 10 hs es la siguiente :

1 – LAUTI SERVICIOS VS ZONA SUR ( G1)

2 – GASME S.R.L. VS BARRIO SANTA CRUZ ( G2)

3 – PUELEN VS JOAQUIN V. GONZALEZ ( G1)

4 – O.SILVERO VS BARRIO ESFUERZO PROPIO ( G2)

LIBRES :

LA VIEJA ESCUELA ( G1)

MEDANITO ( G2)

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado