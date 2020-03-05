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El 3er capítulo de la liga de veteranos se jugará íntegramente el próximo domingo, desde las 10hs para ambos grupos, con dos equipos con fecha libre.
Este es el fixture:
1 ( Grupo 1 ) ZONA SUR VS LA VIEJA ESCUELA
2 ( Grupo 1 ) LAUTI SERVICIOS VS JOAQUIN V. GONZALEZ )
3 ( Grupo 2 ) BARRIO SANTA CRUZ VS ORGANIZACION SILVERO )
4 ( Grupo 2 ) MEDANITO VS GASME S.R.L.
LIBRES :
( GRUPO 1 ) PUELEN
( GRUPO 2 ) BARRIO ESFUERZO PROPIO.
TABLA DE POSICIONES
GRUPO 1
1 – LAUTI SERVICIOS 6 PUNTOS
2 – LA VIEJA ESCUELA 3 PUNTOS
3 – PUELEN 3 PUNTOS
4 – ZONA SUR 0 PUNTOS
5 – JOAQUIN V. GONZALEZ 0 PUNTOS
GRUPO 2
1 – BARRIO SANTA CRUZ 4 PUNTOS
2 – ORGANIZACION SILVERO 3 PUNTOS
3 – BARRIO ESFUERZO PROPIO 3 PUNTOS
4 – MEDANITO 1 PUNTO
5 – GASME S.R.L 0 PUNTOS
GOLEADORES :
1 – MARCELO LOPEZ B ESF. PROPIO 5 GOLES
2 – GABRIEL NIETO O. SILVERO 3 GOLES