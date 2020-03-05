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El 3er capítulo de la liga de veteranos se jugará íntegramente el próximo domingo, desde las 10hs para ambos grupos, con dos equipos con fecha libre.

Este es el fixture:

1 ( Grupo 1 ) ZONA SUR VS LA VIEJA ESCUELA

2 ( Grupo 1 ) LAUTI SERVICIOS VS JOAQUIN V. GONZALEZ )

3 ( Grupo 2 ) BARRIO SANTA CRUZ VS ORGANIZACION SILVERO )

4 ( Grupo 2 ) MEDANITO VS GASME S.R.L.

LIBRES :
( GRUPO 1 ) PUELEN
( GRUPO 2 ) BARRIO ESFUERZO PROPIO.

TABLA DE POSICIONES

GRUPO 1
1  –  LAUTI SERVICIOS              6 PUNTOS
2  – LA VIEJA ESCUELA             3 PUNTOS
3  –  PUELEN                             3 PUNTOS
4  –  ZONA SUR                        0 PUNTOS
5  – JOAQUIN V. GONZALEZ     0 PUNTOS

GRUPO 2
1  – BARRIO SANTA CRUZ           4 PUNTOS
2  – ORGANIZACION SILVERO     3 PUNTOS
3  – BARRIO ESFUERZO PROPIO  3 PUNTOS
4  – MEDANITO                            1 PUNTO
5  – GASME S.R.L                          0 PUNTOS

GOLEADORES :

1 – MARCELO LOPEZ  B ESF. PROPIO 5 GOLES
2 – GABRIEL NIETO   O. SILVERO        3 GOLES

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